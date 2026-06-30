Dalin në shitje biletat për ndeshjen Kosova-Shqipëria
Federata e Basketbollit e Kosovës ka njoftuar se nga sot (e martë) ka nisur shitja online e biletave për ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, e vlefshme për parakualifikimet për FIBA EuroBasket 2029.
Kjo përballje e shumëpritur do të zhvillohet më 2 korrik, në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:00.
Për herë të parë, FBK do të realizojë shitjen e biletave në formën online për ndeshjet e Kosovës përmes platformës KickTick, duke u mundësuar tifozëve një proces më të lehtë dhe më të shpejtë të blerjes së biletave.
Biletat janë tashmë në dispozicion dhe mund të sigurohen përmes KickTick, me çmim prej 4 euro.
Federata e Basketbollit e Kosovës ftoi të gjithë dashamirët e basketbollit që të jenë pjesë e kësaj sfide të veçantë ndërmjet dy përfaqësueseve dhe të mbështesin Kosovën në rrugëtimin e saj drejt kualifikimeve për FIBA EuroBasket 2029.