Dalic iu drejtua ashpër FIFA-s: Po i bezdisim, ua prishëm argëtimin dy herë, nuk ka shans për herë të tretë
Trajneri i kombëtares kroate, Zlatko Dalic, ishte i ftuar në emisionin Americana në HRT dhe komentoi ndeshjen me Portugalinë dhe qëndrimin e FIFA-s ndaj kombëtares kroate.
Siç theksoi ai, Kroacia nuk pati të njëjtin trajtim në Kupën e Botës si ekipet e tjera të mëdha kombëtare, dhe kjo ishte veçanërisht e theksuar kundër Portugalisë.
"Shikojeni atë ndeshje, 4 ose 5 faulle ndaj Budimir, në të njëjtën mënyrë: portieri e kap me duar, e rrëzon, ai nuk bën faull. Ai nuk bën penallti, VAR e thirr atë. Vlasic nuk u tërhoq, ai thjesht e bllokoi atë lojtar me duar, nuk kishte intensitet për penalltinë, dhe jam i bindur se situata ishte e kundërta, se ata as nuk do ta kishin parë. Por, meqenëse kjo është historia e Kroacisë, e cila, për fat të keq, është konfirmuar përsëri", ka thënë fillimisht Dalic për HRT.
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"E kam thënë këtë për disa vite, duke theksuar statusin e Kroacisë me FIFA-n, dhe nuk kam marrë mbështetje për të. Por tani, të gjitha këto vendime që po ndodhin, dhe ky karton i kuq, dhe gjithçka së bashku, më vërtetojnë se kam pasur të drejtë dhe konfirmojnë se kisha të drejtë kur fola për këtë. Dhe ju e dini që unë isha i vetmi trajner në botë që nuk votova në zgjedhjet e FIFA-s për disa vite, se ishte revolta ime, dhe edhe atëherë nuk u trajtova në mënyrën më të mirë në të gjithë këtë”.
Dalic shkoi aq larg sa pretendoi se Kroacia po e bezdis FIFA-n.
“Por tani po vij tek ajo që po thoshim: po i bezdisim, ua kemi prishur argëtimin dy herë, nuk ka asnjë mënyrë që të na lejojnë ta mbyllim herën e tretë, dhe kjo është padyshim e vërtetë. Po them, na u desh të kalonim grupin dhe të kalonim Portugalinë, nuk ia dolëm, është gabimi ynë, por definitivisht nuk jemi të mirëpritur atje, dhe nuk po na lejojnë ta bëjmë Kroacinë një histori për herë të tretë radhazi”, përfundoi trajneri kroat.
Kujtojmë që Kroacia u eliminua nga Kupa e Botës pas dramës në kohën shtesë të ndeshjes së fazës së 1/16-tës kundër Portugalisë.
Ata barazuan 2-2 në minutën e 13-të të kohës shtesë, por goli u anulua pasi sensori në top zbuloi se Igor Matanovic e kishte prekur me flokë topin që po shkonte drejt Mario Pasalic, i cili ishte në pozicion jashtë loje. /Telegrafi/