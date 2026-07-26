Cristiano Ronaldo befason artisten që pikturon me këmbë – gjesti i tij emocionon rrjetin
Cristiano Ronaldo ka fituar edhe një herë zemrat e tifozëve në mbarë botën me një gjest prekës që tregoi anën e tij njerëzore përtej fushës së futbollit.
Gjatë një vizite në Iran me Al Nassr, superylli portugez takoi artisten e njohur iraniane, Fatemeh Hamami, e cila realizon portrete të jashtëzakonshme duke përdorur vetëm këmbët, për shkak të një aftësie të kufizuar të rëndë fizike.
Fatemeh është një adhuruese e kahershme e Ronaldos dhe ka fituar famë ndërkombëtare falë talentit dhe vendosmërisë së saj. Pavarësisht sfidave fizike, ajo ka krijuar portrete mbresëlënëse të shumë personaliteteve të njohura, mes tyre edhe të Cristiano Ronaldos.
Takimi me idhullin e saj ishte realizimi i një ëndrre.
Kur u takua me artisten, Ronaldo e përshëndeti ngrohtësisht, e komplimentoi për punën e saj të jashtëzakonshme dhe pranoi me mirënjohje dy portretet që ajo kishte realizuar për të.
Në këmbim, ylli portugez i dhuroi një fanellë të Al Nassr me numrin 7, të nënshkruar prej tij, ndërsa kaloi edhe disa momente duke biseduar me të, duke e bërë takimin emocional dhe të paharrueshëm për artisten iraniane./Telegrafi/