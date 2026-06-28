Courteney Cox dhe Johnny McDaid ndahen pas më shumë se një dekade lidhjeje
Courteney Cox dhe muzikanti i grupit "Snow Patrol", Johnny McDaid, i kanë dhënë fund lidhjes së tyre pas më shumë se dhjetë vitesh së bashku, sipas raportimeve të mediave të huaja.
Sipas Daily Mail, çifti u nda në fund të vitit të kaluar në mënyrë miqësore.
Burime pranë tyre kanë bërë të ditur se ndarja nuk ka qenë konfliktuale, por erdhi si rezultat i faktit se ata tashmë po jetonin 'jetë të ndryshme'.
Courteney Cox dhe Johnny McDaid
Një mik i afërt i çiftit është shprehur se Johnny vazhdon të ketë respekt të madh për Courteneyn dhe se marrëdhënia mes tyre mbetet e mirë.
"Ata patën një lidhje shumë të thellë, janë ende miq të ngushtë dhe kujdesen shumë për njëri-tjetrin", ka thënë burimi.
Aktorja e njohur për rolin e saj në serialin "Friends" dhe McDaid u njohën në vitin 2013 gjatë një feste në shtëpinë e Cox.
Çifti u fejua në vitin 2014, por një vit më vonë vendosi t'i jepte fund fejesës.
Courteney Cox dhe Johnny McDaid
Megjithatë, ata u ribashkuan në vitin 2016, me Courteney që kishte deklaruar se marrëdhënia e tyre ishte bërë më e fortë dhe ndryshe pas rikthimit.
Edhe pse lidhja e tyre ka përfunduar, raportimet sugjerojnë se ndarja ka ndodhur në mirëkuptim të plotë dhe se të dy vazhdojnë të ruajnë respektin dhe miqësinë që kanë ndërtuar gjatë viteve. /Telegrafi/