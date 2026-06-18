“Coachella” e Ballkanit: Si festivali “Sunny Hill” e vendosi Kosovën në hartën globale të udhëtimit
Festivali Sunny Hill është shndërruar në një nga atraksionet më tërheqëse verore të Evropës Juglindore, duke tërhequr adhurues të muzikës nga rreth 60 shtete, në Prishtinë për edicionin e vitit 2026, që mbahet nga 31 korriku deri më 2 gusht. Një qytet që dikur njihej kryesisht për historinë e vet të pasluftës, tashmë çdo verë mbushet plot, pasi vizitorët ndërkombëtarë planifikojnë udhëtimet e tyre rreth datave të festivalit.
Gjatë festivalit, hotelet në të gjithë Prishtinën mbushen rreth 99–100% të kapacitetit që kanë, ndërsa në pjesën tjetër të Kosovës rezervimet arrijnë rreth 96%. Akomodimet afatshkurtra, restorantet, kafenetë dhe shërbimet e taksive funksionojnë me kapacitet të plotë, ndërsa shumë vizitorë ndërkombëtarë e zgjasin qëndrimin e tyre deri në dy javë për të eksploruar rajonin më gjerë – duke e kthyer një ngjarje treditore në një sezon turistik që zgjat disa javë.
Mediat e pavarura kanë bërë krahasimin e qartë: Sunny Hill po bën për një shtet atë që “Coachella” bëri për një qytet shkretinor. Gjatë tri ditëve, me programin që shtrihet në katër skena, festivali mirëpret mbi 100,000 vizitorë dhe po ndihmon që Prishtina të njihet si një kryeqytet evropian, i përballueshëm dhe me një mikpritje të ngrohtë e autentike, një përvojë e veçantë për udhëtarët që zgjedhin të dalin përtej kornizave të destinacioneve të zakonshme.
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Edicioni i vitit 2026 sjell një kombinim të emrave më të mëdhenj globalë – Katy Perry, Keinemusik, Martin Garrix dhe një listë të pasur artistësh të muzikës elektronike, përfshirë Seth Troxler, Carlita dhe Pawsa – së bashku me artistë lokalë për një përvojë vendase. Për shumicën e vizitorëve, festivali është arsye për të vizituar Kosovën, ndërsa vetë vendi arsye për të qëndruar më gjatë.
“Ne gjithmonë kemi dashur që Sunny Hill të jetë një arsye që bota të vijë dhe ta vizitojë Kosovën,” thotë bashkëthemeluesi i festivalit, Dukagjin Lipa. “Njerëzit vijnë për muzikën dhe largohen duke rënë në dashuri me vendin, me ushqimin, me energjinë dhe mikpritjen. Kjo është gjëja më e vlefshme që një festival mund t’i dhurojë një vendi”.
Shawn Mendes në festivalin "Sunny Hill 2025" (Foto: Sunny Hill Festival/Instagram)
Biletat treditore të rregullta dhe ato VIP janë tashmë në shitje. Duke pasur parasysh kërkesën e lartë ndërkombëtare dhe kapacitetet akomoduese, organizatorët rekomandojnë që të bëhet sa më herët rezervimi i biletës e akomodimit.
Për bileta, ose për paketën e plotë të udhëtimit si dhe për më shumë informacione, ju lutem vizitoni www.sunnyhillfestival.com.