Çmenduri në ‘Emirates’, Arsenali po punon për të sjellë këta gjashtë lojtarë në verë
Arsenal raportohet se po punon për deri në gjashtë marrëveshje transferimesh gjatë kësaj vere, me sulmuesin e Aston Villës, Morgan Rogers, që mbetet një nga objektivat kryesorë të klubit, sipas Daily Express.
Raporti thekson se “Topçinjtë” vazhdojnë të monitorojnë nga afër Rogers, ndërsa po shqyrtojnë edhe disa alternativa të tjera përpara fillimit të sezonit të ri.
Sulmuesi i Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, gjithashtu është në listën e dëshirave të Arsenalit, ndërsa klubi raportohet se ka bërë një ofertë prej 55 milionë funtesh për mesfushorin e Newcastle United, Bruno Guimaraes.
Në radar të londinezëve janë edhe Alex Scott i Bournemouthit, Kerim Alajbegovic dhe Christos Tzolis, të cilët po ndiqen nga afër nga skautët e klubit.
Disa prej objektivave të Arsenalit janë ende të angazhuar në Kupën e Botës, gjë që pritet të përshpejtojë negociatat pas përfundimit të turneut.
Klubi synon të përforcojë disa reparte të skuadrës së Mikel Artetës para fillimit të sezonit 2026/27.
Arsenali synon të ndërtojë mbi suksesin e fundit nën drejtimin e Artetës, me Rogers dhe Barcola që shihen si përforcime të mundshme në sulm, ndërsa Guimaraes është shfaqur si një objektiv kyç në mesfushë në kuadër të planeve të ngarkuara të afatit kalimtar të verës./Telegrafi/