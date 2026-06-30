Arsenali po përgatit transferimin më të shtrenjtë në histori të Ligës Premier
Arsenali është gati të bëjë një lëvizje rekord në afatin kalimtar për të siguruar shërbimet e sulmuesit të Aston Villas, Morgan Rogers.
23-vjeçari është shndërruar në objektivin kryesor të londinezëve për përforcimin e repartit ofensiv, pas një sezoni fantastik që i ka rritur ndjeshëm vlerën në treg.
Sipas raportimeve, Aston Villa nuk dëshiron ta shesë lojtarin, por është e vetëdijshme se interesi i Arsenalit është shumë serioz. Oferta e parë e "Topçinjve" nuk i bindi drejtuesit e klubit nga Birminghami, megjithatë negociatat mund të marrin një tjetër rrjedhë.
Arsenali po përgatit një ofertë përfundimtare prej rreth 150 milionë eurosh, një shumë që mund ta bëjë Rogers një nga transferimet më të shtrenjta në historinë e futbollit anglez.
Trajneri Mikel Arteta e konsideron Rogers një lojtar kyç për ta ngritur nivelin konkurrues të skuadrës.
Forca fizike, aftësia në driblim, depërtimet nga prapavija dhe fleksibiliteti për të luajtur si në krahun e majtë ashtu edhe në rolin e numrit 10 e bëjnë anglezin një profil shumë të kërkuar në treg.
Pas fitimit të titullit në Ligën Premier, Arsenali ndihet i gatshëm të investojë fuqishëm për të vazhduar ndërtimin e një skuadre dominuese. Në ‘Emirates Stadium’ besojnë se Rogers përfaqëson jo vetëm një përforcim të menjëhershëm, por edhe një investim afatgjatë falë moshës, potencialit dhe statusit të tij ndërkombëtar.
Rogers është nën kontratë me Aston Villan deri në vitin 2031, një faktor që shpjegon qëndrimin e fortë të trajnerit Unai Emery dhe drejtuesve të klubit gjatë negociatave.
Sulmuesi anglez zhvilloi një sezon të jashtëzakonshëm, duke regjistruar 14 gola dhe 12 asistime në të gjitha garat. Ai shkëlqeu edhe në Ligën e Evropës, ku u shpall nga UEFA si lojtari më i mirë i turneut./Telegrafi/