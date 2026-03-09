Chivu flet për humbjen nga Milani: Nuk ka përfunduar asgjë për Scudetto
Trajneri i Interit, Cristian Chivu, pranon se skuadra e tij nuk ishte në gjendje ta shkatërronte bllokun mbrojtës të Milanit, por këmbëngul se asgjë nuk do të kishte ndryshuar edhe nëse do të kishin fituar në garën për Scudetto në Serie A.
Nerazzurrët mund të kishin vendosur një hap të madh drejt titullit me këtë përballje, por në vend të kësaj epërsia e tyre prej 10 pikësh në krye të tabelës është reduktuar në shtatë.
“Pjesa jonë e parë ishte nën nivelin e duhur, me një ritëm të ngadaltë. Pastaj pranuam golin e tyre dhe kjo ishte gjithashtu një goditje e madhe”, tha Chivu për DAZN Italia.
“Ne u përpoqëm të përmirësonim ritmin pas pushimit dhe luajtëm më mirë në fillim të pjesës së dytë, duke krijuar një shans të mirë me Federico Dimarco. U përpoqëm me gjithçka për të sulmuar bllokun e tyre të ulët mbrojtës, por nuk arritëm ta thyenim".
Duke pasur parasysh se Esposito dhe Bonny janë të ndryshëm nga qendërsulmuesit e zakonshëm, u pyet nëse Interi duhej të kishte bërë më shumë krose në zonë.
“Arritëm në vijën anësore, por pa situata të qarta, dhe më pas krosimet largoheshin nga mbrojtësit e tyre, sepse nuk arrinim t’i kalonim përpara”, u përgjigj Chivu.
“Kishte mungesë dinamizmi nga ana jonë. Milani rrinte prapa dhe priste momentin për të na goditur në kundërsulm. Duhet të përmirësohemi dhe të rrisim ritmin".
Interi kishte qenë i pamposhtur në Serie A që nga përballja e fundit me Milanin, një tjetër humbje 1-0 më 23 nëntor, duke regjistruar një barazim 2-2 kundër Napolit dhe 14 fitore.
Chivu kishte thënë më parë se Interi kritikohej shpesh dhe nuk i jepej merita për sukseset e tij, por pas barazimit zhgënjyes 0-0 në gjysmëfinalen e Coppa Italia ndaj Comos në mesjavë dhe kësaj humbjeje, duket se skuadra ka humbur pak nga vrulli.
Kjo vjen edhe pas eliminimit nga Liga e Kampionëve në fazën eliminatore nga skuadra norvegjeze FK Bodo/Glimt.
“Mund dhe duhej të kishim bërë më mirë. Sulmuesit janë të rinj dhe nuk bënë gjithmonë atë që zakonisht kërkojmë, por kjo nuk është justifikim. Jam i kënaqur me atë që u përpoqën të bënin, duke marrë parasysh se ishin të vetmit dy në dispozicionin tonë. Për dy lojtarë kaq të rinj, kjo është një përvojë e vlefshme”, shtoi Chivu.
“Ne të gjithë duhet të kishim pasur intensitet më të madh dhe të kishim lëvizur me më shumë vendosmëri në të gjithë fushën.”
Trajneri u pyet edhe për incidentin e vonë kur topi i goditur me kokë nga Denzel Dumfries preku krahun e Samuele Ricci, por u konsiderua si në një pozicion natyral.
“Më thanë se VAR e kontrolloi, kështu që nuk kam asgjë për të shtuar. Jam i përqendruar te performanca, te vendimet e mia dhe te gabimet e mia. Kanë mbetur edhe 10 ndeshje, 30 pikë për t’u fituar, kështu që duhet të ndërtojmë mbi atë që kemi bërë deri më tani”, u përgjigj Chivu.
“Ne ende kemi një avantazh prej shtatë pikësh dhe kanë mbetur edhe 30 pikë për t’u fituar, kështu që asgjë nuk do të kishte ndryshuar edhe nëse do të kishim fituar sonte.”
Në historinë e Serie A, as Inter dhe as Milani nuk e kanë fituar kurrë Scudetton në një sezon kur kanë humbur të dy ndeshjet e Derby della Madonnina. /Telegrafi/