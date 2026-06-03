“Cherki do të lulëzojë pa Guardiolën, ai është Zidane i ri”, legjenda franceze me një mendim të çuditshëm
Rayan Cherki mund të justifikojë krahasimet me Zinedine Zidane, dhe ish-lojtari i kombëtares franceze, Louis Saha, ka treguar pse mesfushori enigmatik i Manchester Cityt mund të bëhet edhe më i mirë tani që Pep Guardiola është larguar nga Etihad.
Ndërsa trajneri spanjoll kërkues e ka mbajtur Cherkin nën kontroll të rreptë, besohet se lojtari i kombëtares franceze që synon Kupën e Botës mund të përfitojë nga një liri më e madhe nën drejtimin e një trajneri të ri në ekip.
Cherki është emëruar në skuadrën e Francës për Kupën e Botës 2026 dhe tashmë po bëhen krahasime me bashkëkombësin e tij, legjendarin Zidane.
I pyetur nëse fama është e justifikuar, Saha i tha GOAL.com në një intervistë ekskluzive me Zero1Gaming: "Absolutisht. E pashë në Lyon dhe gjithmonë mendoja se shtypi francez ishte jashtëzakonisht i ashpër dhe kërkues ndaj tij. Siç themi ne, askush nuk është profet në vendin e tij".
“Nuk më çudit aspak që ai ka përparuar kaq shumë te Manchester City, një klub që ishte në tranzicion. Kishte shumë përforcime dhe ishte shumë e vështirë të përshtatej. Por pas vetëm dhjetë ndeshjesh mund të shihni se talenti është aty, se ai është tepër i guximshëm, vërtet i veçantë”, vazhdoi ai.
“Dhe nëse ai bëhet më i fortë fizikisht në futbollin anglez, siç bëri Zidane te Juventusi - pas vitit të tij të parë ose të dytë në klub, Zidane u bë një lojtar krejtësisht i ndryshëm. Ai ishte thjesht në një nivel tjetër. Do të jetë e njëjta gjë me Rayan Cherki”.
“Rayan Cherki do të shtojë ndoshta një ose dy kilogramë muskuj - e shihni duke boksuar! Ai do të bëhet mendërisht më i fortë si lojtar. Sa i përket cilësisë, ai gjithmonë do të përmirësohet, kështu që mendoj se do të jetë shumë interesante për ta parë vitin e ardhshëm”.
I pyetur nëse Cherki ka nevojë për një trajner si Guardiola për ta mbajtur nën kontroll apo do të lulëzojë i lirë nga kufizimet, Saha shtoi: "Mendoj se është shumë mirë që ai kaloi një vit me Pepin sepse ai është një talent i papërpunuar me guxim të jashtëzakonshëm për ta treguar atë në çdo mundësi, dhe kjo më pëlqen. Ju lutem, lërini lojtarë të tillë të jetojnë. Dua vërtet t'i shikoj ata, për fëmijët e mi, për të gjithë ata që e duan futbollin".
"Ata nuk kanë nevojë për shumë Guardiola. E dua atë trajner dhe e respektoj atë që sjell, por ndonjëherë është shumë, veçanërisht për lojtarë të tillë. Nuk mendoj se vetë Pep do ta donte këtë, sepse kur sheh talent të tillë, duhet ta mbash".
“Është si ta kesh Cristiano Ronaldon në moshën 17, 18 ose 19 vjeç dhe t'i thuash: 'Jo, jo, jo, nuk mund ta bësh këtë, nuk mund të driblosh, mos shko atje, mos e bëj atë.' Jo, kjo i vret ata. Djem të tillë do të mësojnë. Nëse duan të garojnë dhe një ditë të fitojnë Topin e Artë, atëherë do të përmirësohen dhe do të duan të mësojnë. Të rinjtë si Cherki janë makina profesionale, por nuk mund t'i vrasësh instinktet e tyre. Nuk mund ta vrasësh fëmijën brenda tyre".
“Kjo është kaq e rëndësishme. Kjo është arsyeja pse ne ëndërrojmë dhe paguajmë bileta për të parë ndeshje. Pra, mendoj se Rayan Cherki është dikush që tani mund të provojë përsëri se ka cilësinë për të qenë fituesi i ardhshëm i Topit të Artë, qoftë nën drejtimin e Pep Guardiolës, Jose Mourinhos apo ndonjë trajneri tjetër”, përfundoi ish-sulmuesi francez. /Telegrafi/