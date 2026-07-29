Tragjedia në Shkodër, bombola e gazit u bë shkak për humbjen e jetës së nënës dhe dy fëmijëve
Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Domen të njësisë administrative Postribë, në Shkodër, ku një nënë 24-vjeçare dhe dy fëmijët e saj të mitur kanë humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën ku jetonin.
Sipas Policisë së Shtetit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:10, ndërsa menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet policore dhe forcat zjarrfikëse.
Si pasojë e flakëve kanë humbur jetën shtetasja me inicialet B. Ç., 24 vjeçe, si dhe dy fëmijët e saj, njëri 3 vjeç dhe tjetri vetëm 1 vjeç e gjysmë.
Sipas informacioneve të gazetarit të A2 CNN, Senad Nikshiqi, në vendngjarje është gjetur një bombol gazi, ndërsa dyshimet e para janë se shpërthimi i saj mund të ketë shkaktuar zjarrin që rezultoi fatal për familjen.
Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë të ditur se familja ishte kthyer së fundmi nga Gjermania.
Grupi hetimor, në bashkëpunim me ekspertët zjarrfikës, po vijon hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit dhe për të zbardhur të gjitha rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike.