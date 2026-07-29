Djali i Rio Ferdinand nënshkruan kontratën e parë profesionale me klubin e njohur anglez
Tate Ferdinand, djali i legjendës së futbollit anglez Rio Ferdinand, ka hedhur një hap të rëndësishëm në karrierën e tij, duke nënshkruar kontratën e parë profesionale me Brighton & Hove Albion.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë ish-mbrojtësi i Manchester United dhe i Kombëtares së Anglisë përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ndau edhe fotografi nga ceremonia së bashku me familjen.
"Moment krenarie për familjen. Djali im, Tate Ferdinand, nënshkroi kontratën e tij të parë profesionale me Brighton & Hove Albion. Vazhdo të punosh fort", shkroi Rio Ferdinand.
Në fotografitë e publikuara, Tate shfaqet i rrethuar nga familjarë dhe miq, teksa mban fanellën e Brightonit dhe feston këtë moment të rëndësishëm në karrierën e tij.
Nënshkrimi i kontratës profesionale është një hap i madh për talentin e ri, i cili tashmë do të synojë të ndjekë gjurmët e babait të tij, pasi edhe ai lkuan në mbrojtje.
Rio Ferdinand konsiderohet një nga mbrojtësit më të mirë anglezë të brezit të tij, me një karrierë të suksesshme te Manchester United dhe Anglisë.
Brightoni vazhdon të investojë te talentet e rinj, ndërsa Tate Ferdinand shpreson që në vitet e ardhshme të fitojë vendin e tij në ekipin e parë të klubit. /Telegrafi/