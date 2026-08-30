Chelsea sjell kampionin e botës në “Stamford Bridge”, zyrtarizohet Emiliano Martinez
Chelsea ka zyrtarizuar transferimin e portierit argjentinas Emiliano Martinez nga Aston Villa.
Portieri 33-vjeçar, pjesë e Argjentinës që triumfoi në Kupën e Botës 2022, ka nënshkruar kontratë të re me klubin londinez dhe bëhet përforcimi i radhës në skuadrën e drejtuar nga Xabi Alonso.
Martinez mbërrin në “Stamford Bridge” me një eksperiencë të madhe në Ligën Premier dhe në arenën ndërkombëtare. Gjatë gjashtë viteve të fundit te Aston Villa, ai u shndërrua në një nga portierët më të spikatur të futbollit anglez dhe ndër më të mirët në botë.
Karrierën e tij e nisi në akademinë e Independientes, përpara se në gusht të vitit 2010, në moshën vetëm 17-vjeçare, të transferohej te Arsenali.
Për disa sezone, Martinez u huazua te klube të ndryshme në kërkim të minutave dhe eksperiencës, përpara se të fitonte një vend në formacionin e parë të Arsenalit gjatë sezonit 2019/20.
Ai ishte titullar në 11 ndeshjet e fundit të asaj fushate dhe luajti një rol të rëndësishëm në triumfin e “Topçinjve” në FA Cup. Në fillim të sezonit pasues, ai fitoi edhe Community Shield.
Në shtator 2020, argjentinasi u transferua te Aston Villa, ku shumë shpejt u konsolidua si një nga portierët më të mirë të Ligës Premier.
Në gjashtë sezone me klubin nga Birminghami, Martinez regjistroi 256 paraqitje dhe ndihmoi Aston Villan të fitonte Ligën e Evropës në muajin maj.
Në nivel ndërkombëtar, Martinez debutoi me Argjentinën në qershor të vitit 2021 dhe prej atëherë është shndërruar në portierin e parë të kombëtares.
Ai ka regjistruar 67 paraqitje me fanellën e Argjentinës dhe ka qenë një nga protagonistët kryesorë të periudhës së suksesshme të ekipit kombëtar.
Martinez ka fituar dy herë Copa America, në vitet 2021 dhe 2024, si dhe Kupën e Botës në Katar në vitin 2022.
Paraqitjet e tij të jashtëzakonshme i kanë siguruar gjithashtu trofeun prestigjioz Yashin Trophy, të cilin e fitoi në ceremonitë e “Ballon d’Or” në vitet 2023 dhe 2024.
Me ardhjen e Martinezit, Chelsea përforcon ndjeshëm portën dhe shton në skuadër një portier me përvojë të madhe në nivelet më të larta të futbollit evropian dhe ndërkombëtar. /Telegrafi/