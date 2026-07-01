Chelsea konfirmon zyrtarisht nënshkrimin e Marco Palestra nga Atalanta
Chelsea ka njoftuar nënshkrimin e mbrojtësit të Atalantës, Marco Palestra, në afatin kalimtar të verës 2026.
Mbrojtësi 21-vjeçar ka nënshkruar një kontratë shtatëvjeçare me klubin, që do të zgjasë deri në fund të qershorit (2033).
Chelsea thuhet se po i paguan Atalantës 55 milionë euro për nënshkrimin e Palestrës, i cili shihet si mbrojtësi i krahut të djathtë nën drejtimin e Xabi Alonsos.
We are delighted to announce the signing of Italian defender, Marco Palestra! ✍️ pic.twitter.com/nUGCFEBC8O
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2026
“Chelsea ka kënaqësinë të njoftojë nënshkrimin e lojtarit italian Marco Palestra nga klubi i Serie A, Atalanta”.
“21-vjeçari ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2033 dhe do t'u bashkohet shokëve të tij të rinj të ekipit për parasezonin nën drejtimin e trajnerit Xabi Alonso”, thuhet në njoftim.
Ndryshe, Palestra u emërua si mbrojtësi i vitit në Serie A në sezonin 2025/26, duke shkëlqyer në huazim për Cagliarin. /Telegrafi/