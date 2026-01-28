Chelsea i ofron një marrëveshje shkëmbimi Real Madridit
I vetëdijshëm për interesin që Enzo Fernandez ngjall te një klub i përmasave të Real Madridit, Chelsea ka ndërmarrë një hap të guximshëm duke i propozuar klubit madrilen mundësinë e një shkëmbimi me brazilianin Vinicius Junior.
Gjatë javëve të fundit janë shtuar sërish zërat që lidhin Real Madridin me mesfushorin argjentinas Enzo Fernandez (25 vjeç).
Sipas raportimeve, drejtuesit e klubit madrilen e shohin atë si një profil të përshtatshëm për të përforcuar repartin e mesfushës, i cili është dobësuar disi pas largimeve të Toni Kroos dhe Luka Modric.
Në ambientet e Chelseat janë tashmë plotësisht të vetëdijshëm për këtë interes.
Madje, “Blutë” synojnë ta shfrytëzojnë situatën për të nxitur një shkëmbim mjaft të bujshëm.
Sipas Defensa Central, klubi londinez do të ishte i gatshëm të përfshinte Enzo Fernandez në një marrëveshje shkëmbimi për Vinicius Junior (25 vjeç).
“Arsyeja është se argjentinasi vlerësohet rreth 120–130 milionë euro, një shifër e ngjashme me atë që mund të kushtojë Vinicius në muajin gusht, nëse nuk rinovon kontratën me Real Madridin”, thekson burimi.
Qëndrimet e palëve
Për momentin, një operacion i tillë nuk shihet aspak me sy të mirë.
Së pari, sepse drejtuesit e Real Madridit vazhdojnë të punojnë me idenë e rinovimit të kontratës së sulmuesit brazilian.
Së dyti, sepse Enzo Fernandez nuk konsiderohet aktualisht objektivi kryesor i klubit.
Edhe pse mesfushori i lindur në San Martin ka cilësi tërheqëse, ai nuk kryeson listën e preferencave të drejtuesve sportivë.
Sa i përket qëndrimit të lojtarëve, besohet se ish-mesfushori i Benficës dhe River Plate do të ishte i entuziazmuar për një transferim në “Santiago Bernabeu”.
Ndërkohë, pas largimit të Xabi Alonsos dhe emërimit të Alvaro Arbeloas, Vinicius Junior duket aktualisht i vendosur të vazhdojë karrierën e tij te Real Madridi. /Telegrafi/