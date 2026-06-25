Çfarë i duhet çdo skuadre për të arritur në fazën eliminatore të Kupës së Botës 2026
Me raundin e fundit të ndeshjeve në fazën e grupeve tashmë në zhvillim, panorama e fazës nokaut të Kupës së Botës 2026 po bëhet gjithnjë e më e qartë.
Megjithatë, me 48 skuadra pjesëmarrëse dhe 32 vende të disponueshme në fazën eliminatore, llogaritë mbeten të ndërlikuara.
Përveç dy vendeve të para në secilin grup, në fazën tjetër do të avancojnë edhe tetë kombëtaret më të mira që e mbyllin grupin në vendin e tretë.
Aktualisht, disa skuadra kanë siguruar tashmë kualifikimin, ndërsa të tjera do të vendosin gjithçka në ndeshjet e fundit.
Si funksionon kualifikimi?
Dy skuadrat e para nga secili prej 12 grupeve kalojnë automatikisht në fazën e 1/32-ave.
Tetë vendet e mbetura plotësohen nga tetë ekipet më të mira të renditura të tretat.
Në rast barazimi me pikë, kriteri i parë është përballja direkte.
Më pas llogariten diferenca e golave, golat e shënuar, rekordi disiplinor dhe në fund renditja e FIFA-s.
Grupi A
Meksika ka siguruar vendin e parë me tri fitore në po aq ndeshje.
Afrika e Jugut mposhti Korenë e Jugut dhe siguroi vendin e dytë, duke arritur për herë të parë në fazën nokaut.
Koreja e Jugut e mbylli grupin e treta me tri pikë dhe pret rezultatet e grupeve të tjera.
Çekia eliminohet si e fundit.
Grupi B
Zvicra fitoi grupin me shtatë pikë.
Kanadaja u rendit e dyta dhe siguroi kualifikimin.
Bosnja dhe Hercegovina përfundoi e treta me katër pikë dhe tashmë ka siguruar kalimin si një nga vendet e treta më të mira.
Katari eliminohet.
Grupi C
Brazili kryeson grupin falë fitores 3-0 ndaj Skocisë.
Maroku siguroi vendin e dytë pas triumfit 4-2 ndaj Haitit.
Skocia mbetet në pritje me tri pikë dhe golavarazh -3.
Sipas parashikimeve të Opta-s, shanset e saj për kualifikim janë rreth 38%.
Haiti eliminohet pa asnjë pikë.
Grupi D
Shtetet e Bashkuara kanë siguruar vendin e parë.
Australia dhe Paraguai përballen direkt për vendin e dytë.
Australianëve u mjafton një barazim, ndërsa Paraguait i duhet fitore.
Turqia është eliminuar.
Grupi E
Gjermania ka fituar grupin.
Bregu i Fildishtë kualifikohet me një barazim ndaj Curacaos.
Ekuadori duhet të mposhtë Gjermaninë dhe të shpresojë në humbjen e Bregut të Fildishtë.
Curaçao mund të kalojë nëse fiton dhe Ekuadori nuk fiton.
Grupi F
Holanda ka siguruar minimalisht vendin e dytë.
Japonisë i duhet një pikë ndaj Suedisë për të kaluar automatikisht.
Suedia duhet të fitojë për të siguruar një nga dy vendet e para.
Tunizia është eliminuar.
Grupi G
Egjipti kualifikohet nëse nuk humbet ndaj Iranit.
Irani siguron kalimin me fitore.
Belgjika kalon nëse mposht Zelandën e Re.
Zelanda e Re duhet të fitojë dhe të shpresojë në një rezultat të favorshëm nga ndeshja Egjipt-Iran.
Grupi H
Spanja siguron kualifikimin me një barazim ndaj Uruguait.
Uruguai kalon nëse fiton.
Kepi i Gjelbër hyn në dy vendet e para nëse mposht Arabinë Saudite.
Arabia Saudite duhet të fitojë dhe të shpresojë që Spanja të mos humbasë.
Grupi I
Franca dhe Norvegjia kanë siguruar tashmë kualifikimin dhe do të luftojnë vetëm për vendin e parë.
Senegali dhe Iraku mund të shpresojnë vetëm te një vend si të tretët më të mirë.
Grupi J
Argjentina ka fituar grupin.
Austria dhe Algjeria përballen direkt për vendin e dytë.
Austrisë i mjafton barazimi, ndërsa Algjerisë i duhet fitore.
Jordania eliminohet.
Grupi K
Kolumbia ka siguruar një vend në fazën nokaut.
Portugalia ka nevojë për fitore ndaj Kolumbisë për të marrë kreun e grupit.
RD Kongo mund të arrijë vendin e dytë vetëm me fitore të thellë dhe kombinim rezultatesh.
Uzbekistani mund të përfundojë vetëm i treti.
Grupi L
Anglia kryeson grupin dhe përballet me Panamanë.
Gana siguron një vend në dyshen e parë nëse fiton ose barazon ndaj Kroacisë.
Kroacia duhet të fitojë për të siguruar kualifikimin direkt.
Panamaja është eliminuar.
Si kualifikohen skuadrat e vendeve të treta?
Tetë ekipet më të mira të renditura në vendin e tretë do të avancojnë në fazën e 1/32-ave.
Renditja përcaktohet sipas:
Pikëve të fituara.
Diferencës së golave.
Golave të shënuar.
Rekordit disiplinor.
Renditjes së FIFA-s.
Ndërsa ndeshjet e fundit po afrohen, shumë kombëtare ende nuk e kanë të sigurt fatin e tyre.
Disa kërkojnë vetëm një pikë për të vazhduar rrugëtimin, ndërsa të tjera janë të detyruara të fitojnë për të mbajtur gjallë ëndrrën e Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/