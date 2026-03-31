Celine Dion konfirmon rikthimin: Pas vitesh problemesh shëndetësore, njofton 10 koncerte
Celine Dion ka konfirmuar zyrtarisht rikthimin e saj në skenë pas disa vitesh luftë me shëndetin, katër vite pas diagnostikimit me sindromën e muskujve të ngurtësuar.
Ajo do të zhvillojë një program prej 10 koncertesh në La Defense Arena në Paris, me kapacitet 40 mijë vende, gjatë muajve shtator dhe tetor.
Rikthimi i Dion u shpall në ditëlindjen e saj të 58-të, të cilën e quajti “dhuratën më të mirë në jetë”.
Ajo shprehu emocionin dhe mirënjohjen për mbështetjen e fansave gjatë viteve të fundit dhe theksoi se ndihet mirë, e fortë dhe e gatshme për të kënduar dhe për të vallëzuar përsëri.
Këngëtarja, një nga artistet më të shiturat në histori, nuk ka performuar që nga 8 marsi 2020, kur turneu i saj “Courage” u ndërpre për shkak të pandemisë dhe më pas u detyrua të anulojë të gjitha koncertet për shkak të gjendjes shëndetësore.
Koncertet janë planifikuar me disa ditë ndërmjet secilit për të ruajtur shëndetin e saj.
Ulëset do të dalin në shitje më 7 prill, me pritshmëri shumë të lartë nga publiku.
Fansat tashmë kanë filluar të ndjejnë atmosferën e rikthimit, me postera dhe mesazhe të Dionit të dukshme në Paris, dhe deri tek ndriçimi i Eiffel Tower me frazën “Paris, je suis prete”. /Telegrafi/