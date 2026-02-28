Casemiro drejt Serie A? Dy gjigantët italianë në “luftë” për brazilianin
Dy gjigantë të Serie A po monitorojnë nga afër situatën e mesfushorit të Manchester United, Casemiro, i cili pritet të largohet nga “Old Trafford” në fund të sezonit 2025-26.
Braziliani është në muajt e fundit të kontratës me klubin anglez dhe largimi i tij nga “Old Trafford” tashmë është konfirmuar.
Sipas raportimeve nga “Calciomercato.com”, si AC Milan ashtu edhe Juventus po shqyrtojnë mundësinë e transferimit të tij.
Raporti thekson se Milani mbetet i interesuar pavarësisht situatës së Luka Modric, i cili ka opsion për të zgjatur kontratën njëvjeçare në San Siro edhe për 12 muaj të tjerë. Modric dhe Casemiro kanë luajtur së bashku plot 259 ndeshje te Real Madrid.
Nga ana tjetër, Juventusi thuhet se do të fokusohet më shumë te cilësia sesa te sasia në merkaton e verës, dhe përvoja e madhe e Casemiros në nivelin më të lartë të futbollit evropian shihet si shumë e vlefshme.
Pengesa kryesore për klubet italiane mbetet paga e lojtarit. Aktualisht ai fiton rreth 18 milionë euro neto në sezon në vitin e fundit të kontratës me Manchester United.
Për të realizuar një transferim në Itali, mesfushori do të duhet të pranojë ulje page, pasi si Milani ashtu edhe Juventusi pritet të ofrojnë kontratë dyvjeçare me rrogë rreth 5–6 milionë euro në vit.
Përveç interesimit nga Serie A, Casemiro pritet të ketë oferta edhe nga klubet braziliane si dhe nga Liga Profesionale Saudite./Telegrafi/