Carlo Ancelotti i bindur se Brazili mund ta fitojë Kupën e Botës 2026
Trajneri i Kombëtares së Brazilit, Carlo Ancelotti, u përgjigj pozitivisht kur u pyet në lidhje me perspektivat e ekipit të tij për të fituar Kupën e Botës 2026.
Kur u pyet drejtpërdrejt nëse skuadra braziliane do ta siguronte titullin e turneut, trajneri italian shprehu besim të plotë.
"Mendoj se po. Dua të krijoj pritshmëri të larta midis lojtarëve. Kur pritshmëritë janë të larta, motivimi është më i madh", ka thënë fillimisht Ancelotti.
Ai theksoi më tej se vetëm talenti i papërpunuar është i pamjaftueshëm pa një dinamikë të unifikuar të skuadrës përpara turneut.
"Talenti mund të shfrytëzohet vetëm kur ka një ekip të bashkuar. Pikërisht për këtë duhet të punojmë dhe do ta bëjmë”.
“Aspekti psikologjik është shumë i rëndësishëm; lojtarët duhet të jenë vetëmohues, të përulur, të punojnë shumë për të arritur një qëllim të vetëm dhe të kontribuojnë në ekip", përfundoi trajneri i Brazilit.
Brazili do të garojë në fazën e grupeve të turneut në Grupin C, ku është planifikuar të përballet me Marokun, Haitin dhe Skocinë. /Telegrafi/