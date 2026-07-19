Trump: Është e vështirë të vësh bast kundër Messit në finalen e Kupës së Botës
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, do të jetë i pranishëm në finalen e Kupës së Botës 2026 mes Argjentinës dhe Spanjës, e cila zhvillohet të dielën në stadiumin "MetLife" në New Jersey.
Trump do ta ndjekë ndeshjen nga afër së bashku me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, ndërsa të dy do t'ia dorëzojnë trofeun skuadrës fituese pas përfundimit të finales.
Në një intervistë të regjistruar për Fox, presidenti amerikan nuk pranoi të zbulonte se cilën skuadër e sheh favorite për triumf, por e bëri të qartë se Lionel Messi është arsyeja pse nuk do të vinte bast kundër Argjentinës.
"E mendova gjatë këtë pyetje. E dija se do të ma bënit. Nuk dua të përfshihem, edhe pse politikisht nuk ka shumë rëndësi. Presidenti i Argjentinës është mik i imi dhe ka bërë një punë të shkëlqyer. Por do të thosha se është shumë e vështirë të vësh bast kundër Messit".
President Trump spoke with @JennyTaft ahead of the 2026 FIFA World Cup Final@realDonaldTrump pic.twitter.com/Wk463lj1wU
— FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026
"Nuk do të zgjedh anë. Thjesht mendoj se është shumë e vështirë të vësh bast kundër Messit. Ai është i jashtëzakonshëm", deklaroi Trump.
Messi e nis finalen vetëm një gol larg rekordit historik të golashënuesit më të mirë në historinë e Kupës së Botës, pasi Kylian Mbappe e kaloi në krye të renditjes pas ndeshjes për vendin e tretë ndaj Anglisë.
39-vjeçari ka shënuar tetë nga 16 golat e Argjentinës në këtë Botëror. Nëse realizon edhe në finale, ai do ta çojë në 22 numrin e golave të shënuar në gjashtë pjesëmarrje në Kupën e Botës.
Trump foli me fjalë të mëdha edhe për yllin argjentinas, duke e vendosur atë në të njëjtin nivel me Cristiano Ronaldon.
"Ai është padyshim një nga më të mëdhenjtë. Këto informacione i marr edhe nga djali im Baron, i cili është një tifoz i madh i futbollit. Ka edhe shumë futbollistë të tjerë fantastikë, por unë gjithmonë më kanë pëlqyer Ronaldo dhe Messi", përfundoi presidenti amerikan./Telegrafi/