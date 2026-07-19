Pse kombëtaret vendosin yje mbi stemë?
Sa herë që një kombëtare fiton Kupën e Botës, nuk fiton vetëm trofeun më prestigjioz të futbollit. Ajo fiton edhe të drejtën për të shtuar një yll mbi stemën e fanellës, një simbol që është bërë shenja më e madhe e suksesit në futbollin ndërkombëtar.
Në finalen e Kupës së Botës 2026, Spanja do të synojë të fitojë yllin e saj të dytë, ndërsa Argjentina do të luftojë për të shtuar të katërtin.
Tradita nisi me Brazilin
Edhe pse sot duket si një traditë e kahershme, yjet mbi stemat e kombëtareve nuk kanë ekzistuar gjithmonë. Ishte Brazili ai që e nisi këtë praktikë. Pasi fitoi Kupën e Botës për herë të tretë në Meksikë në vitin 1970, Konfederata Braziliane e Futbollit vendosi të vendoste tre yje të artë mbi stemën e saj për të nderuar brezin legjendar të udhëhequr nga Pelé.
Në atë kohë, sipas rregullave në fuqi, kombëtarja që fitonte tri herë Kupën e Botës e mbante përgjithmonë Trofeun Jules Rimet. Ky ishte edhe motivi që Brazili vendosi ta përjetësonte suksesin me tre yje mbi fanellë.
Ideja u prit shumë mirë dhe, me kalimin e viteve, edhe federatat e tjera nisën ta ndiqnin të njëjtën praktikë.
FIFA e ktheu në rregull zyrtar
Ajo që filloi si një iniciativë e Brazilit u shndërrua më vonë në një standard të futbollit botëror. FIFA e përfshiu këtë praktikë në rregulloret e saj për pajisjet sportive, duke u dhënë federatave kampione të botës të drejtën të vendosin një yll për çdo Kupë Bote të fituar.
Që atëherë, yjet janë bërë një mënyrë e thjeshtë për të treguar historinë e një kombëtareje. Mjafton të shohësh fanellën për të kuptuar sa herë ajo ka qenë kampione e botës.
Rasti unik i Uruguait
Ekziston një përjashtim që vazhdon të ngjallë diskutime. Uruguai mban katër yje mbi stemë, edhe pse ka fituar vetëm dy Kupa Bote, në vitet 1930 dhe 1950.
Arsyeja lidhet me Lojërat Olimpike të Parisit 1924 dhe Amsterdamit 1928, turne që u organizuan nga FIFA dhe që për shumë vite u njohën nga qeverisja botërore e futbollit si kampionate botërore të kohës, pasi Kupa e Botës ende nuk ekzistonte.
Për këtë arsye, Uruguai vazhdon të mbajë katër yje në fanellën e tij.
Yjet i përkasin vetëm ekipit që i ka fituar
Një rregull që shpesh nuk njihet është se yjet nuk i përkasin gjithë federatës, por vetëm ekipit që ka fituar titullin.
Kjo do të thotë se yjet e fituar nga kombëtarja e meshkujve nuk mund të vendosen automatikisht në fanellat e kombëtares së femrave apo të ekipeve të moshave, përveç nëse edhe ato kanë fituar kampionatet e tyre botërore.
Ky rregull siguron që çdo yll të përfaqësojë arritjen sportive të ekipit që e ka fituar atë.
Ylli i dytë apo i katërt?
Nëse Spanja triumfon në finalen e Botërorit 2026, ajo do të shtojë yllin e dytë në historinë e saj, 16 vjet pas titullit të fituar në Afrikën e Jugut në vitin 2010.
Nëse fiton Argjentina, "Albiceleste" do të vendosë yllin e katërt mbi stemë, duke barazuar Italinë dhe Gjermaninë në numrin e titujve botërorë dhe duke mbetur pas vetëm Brazilit në renditjen historike.
Për këtë arsye, finalja mes Spanjës dhe Argjentinës nuk do të vendosë vetëm fituesin e Kupës së Botës. Njëra prej tyre do të fitojë edhe të drejtën për të qepur përgjithmonë një yll të ri mbi fanellë – një simbol që përfaqëson histori, lavdi dhe një brez të tërë kampionësh. /Telegrafi/