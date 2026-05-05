British Airways do t'u paguajë pilotëve deri në 100,000 dollarë në vit për të lëvizur, jo për të fluturuar aeroplanë
Një rol i sapo nisur për pilotë është përshkruar si "një vend pune si pilotët".
British Airways (BA) aktualisht po punëson pilotë me trup të gjerë, por kandidatët e suksesshëm nuk do të ngrijnë ose ulin aeroplanët, transmeton Telegrafi.
Në fakt, transportuesi kombëtar i Mbretërisë së Bashkuar po kërkon pilotë me përvojë për të drejtuar aeroplanët midis terminaleve në Aeroportin Ndërkombëtar të Çikagos O'Hare në SHBA.
Roli mjaft i çuditshëm bëri që Ben Schlappig, një ekspert i linjave ajrore, hoteleve, programeve të besnikërisë dhe themelues në One Mile at a Time, të bënte komentin "vend pune" - dhe ai nuk gabon.
Puna, e postuar në faqen e internetit të karrierës së BA, paguan midis 90,000 dollarëve (76,995 euro) dhe 100,000 dollarëve (85,551 euro), por pilotët nuk do të largohen kurrë nga toka.
Kërkesat për këtë rol përfshijnë "përvojë të kohëve të fundit në drejtimin e Boeing 777 ose 787 si kapiten ose oficer i parë", si dhe një "gatishmëri për të mësuar dhe përshtatur me Procedurat Standarde të Operacionit të British Airways" dhe një "shkallë të lartë njohjeje me procedurat në aeroportin O'Hare të Çikagos". /Telegrafi/