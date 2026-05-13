Hajduti ikën me kafkën e një shenjtori mesjetar të vjedhur nga një kishë çeke
Një hajdut rrëmbeu kafkën 800-vjeçare që besohet të jetë e Shën Zdislavës së Lemberkut nga një kuti ekspozimi në një kishë në Republikën Çeke dhe iku me reliken, tha policia të mërkurën.
Një foto e paqartë e kamerës së sigurisë tregoi një siluetë të veshur me të zeza me atë që policia tha se ishte kafka e Zdislavës së Lemberkut në duar, duke vrapuar midis stolave në bazilikën e Shën Lorencit dhe Shën Zdislavës në Jablonne v Podjestedi, 110 km në veri të Pragës, të martën.
Shën Zdislava e Lemberkut jetoi nga viti 1220 deri në vitin 1252 dhe ishte e njohur për bujarinë dhe punën e saj për të varfrit. Ajo u shenjtërua nga Papa Gjon Pali II në vitin 1995.
"Ky është një lajm shkatërrues", tha Kryepeshkopi i Pragës, Stanislav Pribyl për agjencinë e lajmeve CTK.
"Kafka u nderua nga pelegrinët... Nuk mund ta besoj që dikush praktikisht në mes të ditës vjedh nga kisha një relike vlera e së cilës është mbi të gjitha historike dhe gjithashtu shpirtërore për besimtarët", shtoi ai.
Policia e identifikoi të dyshuarin si burrë, por një zëdhënëse tha më vonë se nuk ishin të sigurt dhe po vlerësonin materialin nga kamera e sigurisë.