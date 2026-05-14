Trump thotë se një ilaç i ri mund t’i kthejë në jetë njerëzit e vdekur
Të hënën, gjatë një konference rutinë për shtyp, presidenti Donald Trump bëri rastësisht një njoftim për një pikë kthese zbuluese në historinë e mjekësisë.
Ai tha se një ilaç i ri pa emër mund të ringjallë pacientët nga të vdekurit, transmeton Telegrafi.
"Ne kemi marrë njerëz që kishin vdekur. Kishim një person të cilit i janë bërë ritet e fundit - ikur, fëmijët po qajnë dhe gjithçka - dhe ia dhamë këtë ilaç. Dhe personi u bë më mirë. Funksionon", nxiti Trump.
Pamjet janë shpërndarë në masë të madhe nëpër rrjetet sociale dhe kanë nxitur një lumë komentesh lidhur me deklaratën e presidentit amerikan.
Këto komente Trump i bëri nga Shtëpia e Bardhë i rrethuar nga bashkëpunëtorët e tij nga fushat e ndryshme. /Telegrafi/
Trump: "We've taken people that were dead. We had a person given the last rites -- gone, the kids are crying and everything -- and started them on this drug. And the person became better. It works." pic.twitter.com/1QMzj8sDH8
— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026