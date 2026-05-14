Të hënën, gjatë një konference rutinë për shtyp, presidenti Donald Trump bëri rastësisht një njoftim për një pikë kthese zbuluese në historinë e mjekësisë.

Ai tha se një ilaç i ri pa emër mund të ringjallë pacientët nga të vdekurit, transmeton Telegrafi.

"Ne kemi marrë njerëz që kishin vdekur. Kishim një person të cilit i janë bërë ritet e fundit - ikur, fëmijët po qajnë dhe gjithçka - dhe ia dhamë këtë ilaç. Dhe personi u bë më mirë. Funksionon", nxiti Trump.

Pamjet janë shpërndarë në masë të madhe nëpër rrjetet sociale dhe kanë nxitur një lumë komentesh lidhur me deklaratën e presidentit amerikan.

Këto komente Trump i bëri nga Shtëpia e Bardhë i rrethuar nga bashkëpunëtorët e tij nga fushat e ndryshme. /Telegrafi/

KurioziteteBotë