Britaniku u vra me një goditje të vetme karateje në qafë – pamje të sherrit me një turist suedez në Tajlandë
Një burrë britanik u vra me një goditje të vetme karateje në qafë pas një grindjeje një rrugë me një turist suedez në Tajlandë.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, 57-vjeçari po udhëtonte me skuterin me qira përgjatë Rrugës Prachanukhro në Phuket, kur u përlesh me suedezin të mërkurën në mbrëmje.
Me sa duket, njëri prej burrave e preu papritur përpara tjetrin, duke çuar në përballjen fatale në një rrugicë.
Pamjet tronditëse të kamerave të sigurisë tregojnë viktimën duke u tërhequr ndërsa një burrë e godet përtokë rreth orës 5 pasdite, duke i shkaktuar një goditje vdekjeprurëse në stilin e arteve marciale.
Sulmuesi është identifikuar si 29-vjeçari Pektas Tuguy Tayyar, i cili u arrestua dhe u akuzua nga policia.
Pamjet tregojnë një grua - me sa duket e dashura e sulmuesit - që përpiqet të ndërhyjë për të ndaluar sherrin, por burri duket se i injoroi protestat e saj ndërsa i dha një goditje të fuqishme duke përdorur pjesën e poshtme të dorës në kokë burrit britanik.
Britaniku, i cili kishte edhe kombësi australiane, u rrëzua menjëherë nga goditja brutale, koka e tij u përplas anash dhe syzet e diellit i fluturuan ndërsa ai u rrëzua pa ndjenja në rrugë.
Sulmuesi dhe e dashura e tij duket se kanë ikur para se një ambulancë të mbërrinte në vendngjarje dhe mjekët t'i jepnin ndihmën e parë viktimës.
Sulmi e la atë me lëndime të rënda në kokë dhe ai u dërgua me urgjencë në Spitalin Patong në gjendje kritike, me fotografi që tregojnë se kishte mavijosje të purpurta në gjoks, shpatulla dhe fytyrë.
Ai duhej të transferohej në Spitalin Vachira Phuket për trajtim të mëtejshëm, por vdiq më vonë po atë mbrëmje. /Telegrafi/