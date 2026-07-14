Brian Austin Green për martesën me Megan Fox: Më shtyu tërheqja fizike
Aktori Brian Austin Green ka folur hapur për martesën e tij me Megan Fox, duke pranuar se në fillim të lidhjes së tyre ishte i udhëhequr kryesisht nga tërheqja fizike.
Ai tha se për shumë vite e ndërtonte një marrëdhënie duke u nisur nga pamja dhe tërheqja ndaj personit tjetër.
Green dhe Megan Fox ishin bashkë për gati 15 vjet, prej të cilave afro 10 vite të martuar dhe kanë tre djem së bashku.
Brian dhe Megan
Duke reflektuar mbi të kaluarën, aktori tregoi se ka punuar shumë me veten, përfshirë terapi të ndryshme, për të kuptuar dhe korrigjuar sjelljet e tij të dëmshme në marrëdhënie.
Ai theksoi se lidhja e tij aktuale me të fejuarën Sharna Burgess është ndryshe, sepse fillimisht ndërtuan një miqësi dhe një lidhje të sinqertë emocionale.
Sipas Green, ata folën hapur që në fillim për cilësitë dhe dobësitë e tyre, duke krijuar një bazë më të fortë për marrëdhënien.
Aktori përfundoi duke thënë se marrëdhëniet që bazohen vetëm te tërheqja fizike zakonisht nuk zgjasin, pasi me kalimin e kohës mungesa e një lidhjeje më të thellë emocionale mund të çojë në largim mes partnerëve. /Telegrafi/