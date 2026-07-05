Brazili dhe Norvegjia kërkojnë “biletën” për në çerekfinale, formacionet zyrtare
Kombëtarja e Brazilit do të përballet me Norvegjinë për një vend në çerekfinalen e Kupës së Botës.
Të dy kombëtaret kanë zhvilluar paraqitje solide në këtë turne, ndërsa synojnë të vazhdojnë me të njëjtin ritëm.
Formacionet e zgjedhura tashmë janë bërë publike, me Carlo Ancelottin që e ka rikthyer në 11-she sulmuesin Gabriel Martinelli, i cili ishte heroi ndaj Japonisë.
Formacionet zyrtare:
Brazil: Alisson; Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo; Martinelli, Casemiro, Guimaeres, Rayan; Vini, Cunha.
Norvegji: Nyland, Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe, Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.
Rikujtojmë, përballja do të nisë nga ora 22:00./Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate