Bradley Cooper merr vëmendje me dukjen rinore në një dalje romantike me Gigi Hadid
Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u panë së bashku në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një darkë romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës.
Aktori 51-vjeçar dhe modelja 31-vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afërt, duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dore ndërsa mbërritën në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe mediave.
Çifti zgjodhi veshje të thjeshta por elegante për mbrëmjen, me Cooper që mbante një stil casual dhe Hadid me një kombinim modern dhe të rafinuar, tipik për daljet e saj publike, shkruan DailyMail.
Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike që nga fundi i vitit 2023 dhe ata janë parë disa herë së bashku në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles.
Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e showbiz-it. /Telegrafi/