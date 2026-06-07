Brad Pitt shijoi Parisin me të dashurën 29 vjet më të re, panë finalen e Roland Garros së bashku
Aktori Brad Pitt (62) dhe partnerja e tij, stiliste bizhuterish Ines de Ramon (33) e kaluan të shtunën në Paris, ku ndoqën nga tribunat finalen e femrave të Roland Garros.
Çifti u vendos në stadiumin Philippe-Chatrier, ku ndoqën ndeshjen midis tenistes polake dhe asaj ruse, në të cilën Mirra Andreeva festoi me rezultatin 6:3, 6:2 dhe kështu fitoi titullin e saj të parë Grand Slam.
Pitt, i cili njihet si një tifoz i madh i tenisit dhe një mysafir i shpeshtë në turne të mëdha, ndoqi me kujdes çdo pikë. Gjatë ndeshjes, ai dhe Ines de Ramon shkëmbyen fjalë të përzemërta dhe në një moment aktori e përqafoi atë, ndërsa ajo i pëshpëriti diçka.
Foto: Reuters
Edhe pse rrallë ishte shfaqur në publik në momente të tilla intimiteti më parë, Pitt dhe partnerja e tij dukeshin të relaksuar dhe me humor të mirë këtë herë.
Për këtë rast, Pitt zgjodhi një stil të përditshëm me syze dielli të mëdha, ndërsa Ines mbante veshur një fustan elegant ngjyrë krem dhe një xhaketë lëkure jeshile. Të ftuar të tjerë të famshëm në tribunë përfshinin aktoren Laura Dern me vajzën e saj Jaye Harper dhe Rebel Wilson.
Foto: Reuters
Sipas mediave të huaja, gjatë qëndrimit të tyre në Paris, çifti është parë në një koncert të Red Hot Chili Peppers, si dhe në një darkë të përbashkët në një restorant.
Pitt mbërriti në Paris pasi vizitoi Ishullin e Manit, ku ndoqi garën e famshme të motoçikletave TT, dhe siç thuhet, xhirimet e filmit të tij të ri të frymëzuar nga ajo garë duhet të fillojnë gjithashtu atje.
Qëndrimi i tij në Evropë vjen në një kohë kur publiku po shkruan përsëri për mosmarrëveshjet familjare. Sipas informacioneve të disponueshme, djali i tij Maddox paraqiti një kërkesë për të hequr mbiemrin Pitt, duke përmendur arsye personale. Më parë, ndryshime të ngjashme u bënë nga anëtarë të tjerë të familjes, të cilët e përdorin mbiemrin Jolie gjithnjë e më shpesh në publik. /Telegrafi/
Foto: Reuters
Foto: Reuters