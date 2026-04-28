'Bombë' në tregun e transferimeve, Julian Alvarez dëshiron të largohet nga Atletico Madrid
Sulmuesi argjentinas ka trazuar skenën e La Ligas pasi raportohet se ka shprehur dëshirën për të nisur një aventurë të re, me Barcelonën që po e ndjek nga afër situatën e tij.
Pavarësisht kontratës që e lidh me klubin madrilen deri në vitin 2030, e ardhmja e tij është vënë në pikëpyetje në një moment vendimtar të sezonit.
Sipas raportimeve nga El Chiringuito, Alvarez tashmë ka bërë një hap konkret duke i komunikuar në mënyrë private drejtuesve të klubit dëshirën për t’u larguar nga “Metropolitano”.
Ky zhvillim vjen si surprizë, duke pasur parasysh rolin e tij të rëndësishëm në skuadër, por interesi i Barcelonës dhe perspektiva për të qenë pjesë e një projekti të ri duket se kanë ndikuar në vendimin e tij.
Barcelona, në kërkim të përforcimeve cilësore në repartin ofensiv, e sheh Alvarez si një profil ideal për të rritur konkurrueshmërinë, sidomos në arenën evropiane.
Aftësitë e tij në lëvizje, intensiteti në lojë dhe instinkti për gol përputhen me filozofinë e lojës së klubit katalanas.
Gjithashtu, gatishmëria e lojtarit për një transferim të mundshëm mund të lehtësojë negociatat, megjithëse operacioni mbetet kompleks.
Atletico nuk pritet ta lejojë largimin e një prej figurave kryesore pa një ofertë të konsiderueshme, duke pasur parasysh investimin e bërë për kartonin e tij.
Ndërkohë, zhvillimet sportive të skuadrës në garat evropiane mund të ndikojnë drejtpërdrejt në kohën dhe dinamikën e çdo negociate të mundshme.
Rasti i Alvarez pritet të jetë një nga sagat më të mëdha të afatit kalimtar veror në Spanjë, ku balanca mes ambicieve të lojtarit, interesave të klubeve dhe kushteve financiare do të përcaktojë përfundimin e kësaj historie. /Telegrafi/