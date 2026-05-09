Bisedimet e para pozitive, Xabi Alonso në negociata për të marrë drejtimin e gjigantit anglez
Sipas raportimeve, ish-trajneri i Real Madridit, Xabi Alonso, është shfaqur si “favoriti i qartë” për të qenë trajneri i ardhshëm i Chelseat.
Chelsea është në kërkim të një trajneri të ri pas largimit të ish-shefit të pankinës, Liam Rosenior, muajin e kaluar.
Pozita e Roseniorit u bë shpejt e paqëndrueshme pas një sezoni të turpshëm për “Blutë”, të cilët po duken gjithnjë e më të rrezikuar që këtë edicion ta mbyllin në gjysmën e poshtme të tabelës së Premier League.
Fillimisht, raportimet sugjeronin se trajneri aktual i Bournemouthit, Andoni Iraola, i cili në verë pritet të mbetet lojtar i lire, ishte objektivi kryesor i Chelseat, por tani duket se londinezët e kanë kthyer vëmendjen te Alonso.
Kjo sipas mediumit Fichajes, ku faqja spanjolle pretendon se Alonso është “favoriti i qartë” i Chelseat dhe po “fiton hov”, për shkak të tri faktorëve kryesorë.
“Chelsea ka nisur kërkimin për një trajner të ri me qëllimin për ta ripërcaktuar projektin sportiv pas një periudhe të shënuar nga paqëndrueshmëria”.
“Klubi londinez dëshiron të bëjë një hap vendimtar dhe të zgjedhë një profil që kombinon rininë, ide të qarta dhe aftësi lidershipi”.
“Në këtë kontekst, emri që ka marrë më së shumti vëmendje në orët e fundit është ai i Xabi Alonsos”.
“Trajneri i lindur në Tolosa duket se është favoriti i qartë për të marrë drejtimin e bankinës në ‘Stamford Bridge’, në atë që mund të jetë një nga lëvizjet më të rëndësishme të verës”, thuhej në raport./Telegrafi/