“Do ta riktheja Xabi Alonson”, legjenda e Real Madridit injoron Mourinhon në debatin për trajnerin
A duhet ta marrë sërish Xabi Alonso drejtimin e Real Madridit? Një nga legjendat e klubit me siguri mendon kështu, duke e quajtur spanjollin “trajnerin e përsosur”.
Një nga pyetjet më intriguese në ditët në vijim pritet të jetë se kush do ta drejtojë sezonin e ardhshëm skuadrën “kaotike” të Real Madridit.
Nëse duhen besuar raportimet e mediave, Jose Mourinho aktualisht është kandidati kryesor për këtë post.
Megjithatë, legjenda e Realit, Iker Casillas, nuk është i entuziazmuar për një rikthim të trajnerit portugez, i cili e drejtoi “Los Blancos” nga viti 2010 deri në 2013, dhe ka befasuar të gjithë duke mbështetur favoritit e tij, të cilin e quan “trajnerin e përsosur” për Madridin.
Në një event të Movistar+ në Plaça Catalunya të Barcelonës, përpara El Clasicos, ish-kapiteni i Real Madridit, Iker Casillas, i shmangu pyetjet për një rikthim të mundshëm të Jose Mourinhos, duke pranuar vetëm se kishte pasur “një periudhë të vështirë” nën drejtimin e 63-vjeçarit.
Në vend të kësaj, Casillas deklaroi se ai do ta “rikthente Xabi Alonson”.
Ish-mesfushori e ka udhëhequr Bayer Leverkusenin drejt suksesit me një “sistem loje mjaft të mirë” dhe, sipas Casillas, për këtë arsye është “trajneri i përsosur” për “Los Blancos”.
Sipas Marca, e cila citon burime brenda dhomës së zhveshjes së Real Madridit, përçarja e thellë mes disa lojtarëve në skuadër i atribuohet gjithashtu largimit të Alonsos./Telegrafi/