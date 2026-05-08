Alarm te Real Madridi: ylli i skuadrës po mendon pensionimin nga futbolli
Kriza te Real Madridi është përkeqësuar edhe më shumë, pasi një nga yjet e skuadrës besohet se po mendon edhe pensionimin pas një dëmtimi “makth”.
Edhe pse është një nga klubet më të mëdha dhe më të suksesshme në futboll, Real Madridi nuk është aspak i paprekshëm nga krizat.
Pas eliminimit nga Liga e Kampionëve nga Bayern Munich, si dhe duke qenë 11 pikë prapa rivalëve të Barcelonës në La Liga, është pothuajse e sigurt se gjigantët spanjollë do ta mbyllin sezonin pa trofe për të dytin vit radhazi.
Sipas gazetarit spanjoll Miguel Angel Diaz, futbollisti francez Ferland Mendy ka pësuar këputje të tendinit, e shoqëruar me shkëputje kockore, pasi u detyrua të largohej nga fusha vetëm pas 14 minutash në fitoren 2-0 të Real Madridit ndaj Espanyolit në fundjavë në La Liga.
Fillimisht besohej se dëmtimi do ta mbante jashtë rreth pesë muaj pas ndërhyrjes kirurgjikale, por tani është konfirmuar se situata është shumë më e rëndë.
Ramon Alvarez shton se ky dëmtim e ka çuar mbrojtësin të mendojë edhe për pensionim, nëse rehabilitimi nuk ecën siç duhet.
30-vjeçari është aktualisht nën kontratë me Real Madridin deri në vitin 2028, pasi e rinovoi atë në verën e vitit 2024.
Ky është dëmtimi i 16-të që ai ka pësuar që nga transferimi te Madridi nga Lyoni në vitin 2019, për një tarifë fillestare prej 48 milionë eurosh, e cila mund të rritej në 53 milionë euro me bonuset.
Ai ka zhvilluar vetëm nëntë paraqitje këtë sezon, pasi iu nënshtrua operacionit për dëmtimin e mëparshëm në prillin e vitit të kaluar.
Dëmtimi gjithashtu ia shuan çdo shans sado të vogël që kishte, për t’u përfshirë në skuadrën e Kupës së Botës të Didier Deschamps, duke qenë se paraqitja e tij e fundit me Francën daton në qershor 2024./Telegrafi/