Bill Gates pranon se e tradhtoi ish-gruan, Melindën - ai kishte afera me gra ruse
Bashkëthemeluesi i Microsoft, Bill Gates, pranoi se e tradhtoi ish-gruan e tij, Melinda Gates, me të cilën ishte i martuar për 23 vjet. Ai foli gjithashtu për miqësinë e tij me pedofilin e dënuar Jeffrey Epstein.
Ai tha se kishte një aferë me dy gra ruse, raportoi Wall Street Journal.
"Njëri ishte një lojtar brixhi rus që e takova në ngjarjet e brixhit dhe tjetri ishte me një fizikant bërthamor rus që e takova përmes aktiviteteve të biznesit", tha ai.
Ai nuk i zbuloi emrat e tyre, por Wall Street Journal raportoi në maj 2023 se Jeffrey Epstein e kishte kërcënuar Bill Gates për një aferë me lojtaren e brixhit Mila Antonova, të cilën bashkëthemeluesi i Microsoft e takoi në vitin 2010.
Ai e pranoi pabesinë e tij, ndërkohë që u kërkoi falje punonjësve të tij për lidhjen e tij me Jeffrey Epstein. Megjithatë, ai këmbënguli se nuk kishte bërë asgjë të paligjshme.
"Për të qenë i qartë, unë nuk kam kaluar kurrë kohë me viktimat, gratë që ishin përreth tij", tha ai.
Ai vazhdoi duke thënë se Melinda Gates ka qenë gjithmonë pak skeptike në lidhje me Jeffrey Epstein. Ish-çifti u martua në vitin 1994. Ata kanë tre fëmijë: Jennifer, Phoebe dhe Rory. /Telegrafi/