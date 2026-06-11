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Prokuroria Themelore në Gjakovë, përkatësisht Departamenti për Krime të Rënda, ka bërë të ditur se është arrestuar një person me inicialet S.M., lidhur me ngjarjen e ndodhur të enjten në fshatin Pagarushë të Komunës së Malishevës.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, me vendim të Prokurorit të Shtetit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, nën dyshimin e bazuar se ka kryer veprat penale “Vrasja e rëndë në tentativë” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, të parapara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

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Prokuroria ka njoftuar se brenda afatit ligjor do t’i drejtohet gjykatës kompetente me kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.

Ndërkohë, Prokurori i Shtetit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, po vazhdon ndërmarrjen e veprimeve hetimore dhe mbledhjen e provave relevante për zbardhjen e plotë të rastit.

Kronika e ZezëLajme