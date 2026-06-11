Sydney Sweeney mohon thashethemet për grindje midis kastit të serialit “Euphoria”
Edhe pse thashethemet për grindje midis aktorëve të "Euphoria" kanë qarkulluar prej vitesh, Sydney Sweeney këmbëngul se histori të tilla janë të pavërteta.
Pas sezonit të fundit të shfaqjes, i cili u transmetua më 31 maj, ajo iu drejtua spekulimeve nëse ka pasur grindje midis aktorëve dhe nëse konfliktet e orarit kanë ndikuar në prodhim, raporton E! Online.
"Ne të gjithë jemi rritur me këtë shfaqje, kështu që është vërtet çmenduri të shohësh median dhe rrjetet sociale që shpikin histori", tha ajo për Vanity Fair.
Sweeney, e cila luan rolin e Cassie Howard në serial, gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se angazhimet e aktorëve jashtë serialit shkaktuan vonesa në xhirime. Ajo shpjegoi se anëtarët kryesorë të kastit kishin kontrata sipas të cilave ata duhej t'i jepnin përparësi HBO-së dhe "Euphoria"-s mbi projektet e tjera.
"Kisha një kontratë kampionati me HBO-në. Kjo do të thotë që nga momenti që thonë, 'Po fillojmë xhirimet', nuk më lejohet ligjërisht të bëj asgjë tjetër", tha ajo. Ajo shtoi, "Të gjithë i kishim ato kontrata, kështu që orari i askujt nuk shkaktoi vonesa."
Edhe anëtarë të tjerë të ekipit i mohuan thashethemet
Sweeney nuk është e vetmja që ka dalë hapur në mbrojtje të marrëdhënies në shesh xhirimi. Jessica Blair Herman, e cila luan rolin e fqinjës Cassie Howard në serial, gjithashtu hodhi poshtë spekulimet për ndonjë konflikt midis aktorëve. "Nuk kishte dramë," tha ajo për Good Day NY. "Ata vërtet krijuan një marrëdhënie pune të mrekullueshme dhe të gjithë donin vetëm të vinin dhe të kryenin punën," shtoi ajo.
Megjithatë, prodhimi i sezonit të fundit nuk kaloi pa sfida. Krijuesi i serialit, Sam Levinson, pranoi më parë se grevat e skenaristëve dhe të aktorëve, problemet me orarin dhe vdekja e aktorit Angus Cloud, i cili luajti rolin e Fez, kontribuan në vonesa. "Fakti që jemi këtu dhe që kemi qenë në gjendje të xhirojmë këtë sezon është një mrekulli e vogël", tha ai për Vanity Fair.
Sipas Sweeney-t dhe anëtarëve të tjerë të ekipit, problemet që shoqëruan prodhimin nuk ishin rezultat i debateve midis aktorëve. Aktorja thekson se anëtarët e kastit janë afruar me kalimin e viteve gjatë punës në serial dhe beson se shumë nga historitë rreth konflikteve të supozuara lindën vetëm nga spekulimet në mediat sociale dhe në media.