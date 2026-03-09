Besart Jashari emërohet zëvendësministër në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Besart Jashari në pozitën e zëvendësministrit në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.
Kjo u bë e ditur përmes një njoftimi për media nga zyra e kryeministrit.
"Kryeministri Kurti e uroi z. Jashari për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja", thuhet në njoftim. /Telegrafi/
