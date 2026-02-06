Benzema përplaset me gazetarin në një intervistë tensionuese pas debutimit me Al-Hilalin
Karim Benzema u përplas me një gazetar në një intervistë të zjarrtë pasi shënoi një hat-trick në debutimin e tij për klubin e ri, Al Hilal.
Ish-sulmuesi i Real Madridit, Benzema, 38 vjeç, refuzoi ofertën për zgjatje kontrate te ish-klubi Al Ittihad për t’u transferuar të hënën te një nga rivalët e tyre më të mëdhenj, Al Hilal.
Ky transferim shkaktoi tronditje në të gjithë Superligën e Arabisë, me ESPN që pretendoi se ylli i Al Nassr, Cristiano Ronaldo, u përpoq të bllokonte kalimin e Benzemas, pasi e konsideronte të padrejtë.
Pretendohet se Ronaldo mendonte se transferimi “tregonte se Fondi Publik i Investimeve i Arabisë Saudite (PIF) donte t’i hapte rrugën Al Hilal për të fituar titullin” me nënshkrimin e ish-shokut të tij të skuadrës te Madridi.
Ronaldo refuzoi të luante në ndeshjen e Al Nassr kundër Al Riyadh të hënën dhe raportohet se është gati të bojkotojë edhe ndeshjen e radhës kundër ish-klubit të Benzemas, Al Ittihad, të premten.
Pavarësisht veprimeve të Ronaldos, Benzema e përfundoi transferimin te Al Hilal të hënën dhe e nisi në mënyrën perfekte aventurën e tij te klubi i ri – duke shënuar një hat-trick në fitoren 6-0 ndaj Al Akhdoud në transfertë, të enjten në mbrëmje.
Pas ndeshjes, Benzema u përplas me një gazetar pasi u pyet vazhdimisht pse zgjodhi të largohej nga Al Ittihad për t’u bashkuar me Al Hilal.
“A doni të flisni për ndeshjen apo doni të flisni për atë? Flisni për ndeshjen”, tha fituesi i Topit të Artë 2022.
“Ishte një paraqitje e bukur. Ndihem mirë. Me këta lojtarë në këtë skuadër, ne luajmë dhe luftojmë së bashku”.
Më pas, një gazetar pyeti: “A do të thotë kjo se ata [lojtarët e Al Hilal] ju ndihmuan më shumë se lojtarët e Al Ittihad?”
Benzema u përgjigj menjëherë: “Nuk thashë këtë. Thashë që ndihem mirë, është ndryshe”.
Sulmuesi u pyet më pas: “Pse nuk u përshëndetët me lojtarët e Al Ittihad?”
Një Benzema dukshëm i irrituar u përgjigj menjëherë: "Çfarë? Ju e dini? Ju e dini? Pyetini ata".