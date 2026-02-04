“Al Hilal është Real Madridi i Azisë”, Benzema thumbon Ronaldon pas transferimit
Karim Benzema dëshiron t’i sjellë trofe klubit të tij të ri, Al Hilal, të cilin e quan “Real Madridi në Azi”.
Sulmuesi francez refuzoi një zgjatje të kontratës për të qëndruar në Al Ittihad përtej qershorit dhe në vend të kësaj iu bashkua liderëve të kampionatit saudit, Al Hilal, të hënën.
Duke folur për herë të parë që nga transferimi i tij, ish-kapiteni i Real Madridit i tha faqes së internetit të klubit se është i lumtur, teksa ekipin e ri e krahasoj me klubin legjendar spanjoll, Real Madridi.
“Është mirë. Jam i lumtur që jam këtu. Pas stërvitjes sime të parë me ekipin, me trajnerin, jam shumë i lumtur dhe i kënaqur që jam pjesë e këtij ekipi. Është një ekip i mirë, me një histori të mirë. Ata kanë fituar shumë trofe”, ka thënë fillimisht Benzema.
“Është i ngjashëm, si Real Madridi në Azi. Gjithçka është mirë, tifozët janë të mirë, luajnë mirë, kanë lojtarë të mirë, kanë një mentalitet të mirë. Më pëlqeu kjo skuadër edhe më parë. Kam luajtur kundër tyre me Madridin dhe nuk ishte një ndeshje e lehtë. Ishte një ndeshje e mirë, kështu që kam kujtime të mira. Sot jam i lumtur sepse jam lojtar i Al Hilal", përfundoi francezi.
Sipas burimeve, 38 vjeçari, ndihej i pa respektuar me zgjatjen e kontratës që Al Ittihad i kishte ofruar. Marrëveshja me Al Ittihad nga Liga Profesionale Saudite, e cila merret me kontratat e lojtarëve kryesorë në klubet në pronësi të PIF (Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite), në mënyrë efektive do ta kishte parë fituesin e Topit të Artë 2022 të luante falas.
Benzema, i cili kishte oferta nga klube evropiane, vendosi të qëndronte në Arabinë Saudite, pjesërisht sepse kontrata e tij me të drejtën e imazhit atje është deri në vitin 2030.
Transferimi i tij te Al Hilal, të cilin e orkestroi PIF, ka zemëruar ish-shokun e skuadrës së Benzemas në Madrid, Cristiano Ronaldon, i cili është kapiten i rivalëve Al Nassr.
Sipas burimeve, Ronaldo refuzoi të luante për klubin e tij të hënën në shenjë proteste sepse PIF nuk po investonte mjaftueshëm në Al Nassr dhe në vend të kësaj po i jepte një avantazh Al Hilal.
Ronaldo po kërkon të fitojë titullin e tij të parë të madh me Al Nassr dhe skuadra e tij është e dyta në renditjen e Ligës Profesionale Saudite, një pikë larg Al Hilal.
Benzema mbërriti në Arabinë Saudite në verën e vitit 2023, pasi kishte fituar 25 trofe me Real Madridin, përfshirë katër La Liga, tre Kupa të Mbretit dhe pesë tituj të Ligës së Kampionëve.
Ai ka shënuar tetë gola në 14 ndeshje në ligë këtë sezon, ndërsa ndeshja e tij e parë me Al Hilal do të jetë ndeshja e ligës të enjten në Al-Okhdood Club. /Telegrafi/