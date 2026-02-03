Benita Zena duket se është penduar për pëlqimin që i ka shprehur Klodian Mihajt.

Pas spektaklit të së hënës në një bisedë me Londrim Mekajn, ajo shihet e prekur.

Derisa qan me dënesë, këngëtarja thekson se nuk duhet të bënte një gjë të tillë.

Foto: Instagram

"E urrej veten. Nuk është dashur", u shpreh ajo.

E njëjta ndërkaq pak javë më parë u befasua në Prime për ditëlindje nga ish-partneri i saj, Endri.

Theksoi se të njëjtit kanë lënë dyert e hapura dhe do të sqarohen pas përfundimit të këtij edicioni.

Klodi nga ana tjetër ka lënë jashtë një marrëdhënie që ka qenë temë diskutimi edhe brenda. /Telegrafi/

YjetMagazina