Befasia e madhe e verës: Nico Williams mund të transferohet te gjiganti italian
Nico Williams pritet të jetë një nga emrat më të nxehtë në afatin kalimtar këtë verë. Sulmuesi i Athletic Bilbaos ka tërhequr interesin e disa gjigantëve evropianë, por Interi tashmë ka bërë një hap para.
Klubi italian e ka identifikuar reprezentuesin spanjoll si objektivin kryesor dhe është i gatshëm të bëjë një përpjekje të madhe për ta transferuar.
Në Milano, ata janë të vendosur të përmirësojnë fuqinë sulmuese dhe shohin Williams si zgjedhjen perfekte. Shpejtësia e tij, aftësitë në driblim dhe mundësia për të thyer mbrojtjet përputhen në mënyrë të përkryer me strategjinë ofensive të ekipit.
Përkushtimi është i vendosur. Inter është i gatshëm madje të paguajë klauzolën e lirimit të lojtarit, e cila është vendosur në 100 milionë euro, një shifër që lë pak hapësirë për negociata nga ana e Athletic Bilbaos.
Ky do të ishte një operacion historik për klubin italian, me synimin për t’u vendosur si një nga fuqitë kryesore të futbollit evropian.
Projekti sportiv luan gjithashtu një rol kyç. Inter e sheh Williams si një figurë qendrore, një lojtar që do të udhëheqë sulmin dhe do të bëjë diferencën që nga dita e parë.
Për më tepër, klubi është i gatshëm t’i ofrojë një kontratë që i përshtatet statusit të tij, duke e vendosur mes lojtarëve më të paguar të skuadrës.
E ardhmja e Williams do të varet nga faktorë të ndryshëm, por një gjë është e qartë: ai do të jetë një nga figurat kryesore të afatit kalimtar.
Athletic Bilbao do të përpiqet ta mbajë yllin e tyre, por klauzola e lartë e lirimit lë derën të hapur për një largim nëse një klub vendos të bëjë një ofertë të fortë./Telegrafi/