Befasi: Yjet e Real Madridit e mbështesin Alvaro Arbeloan pavarësisht eliminimit nga Liga e Kampionëve
Sipas raportimeve të gazetës Marca, lojtarët e Real Madridit po mbështesin fuqishëm që Alvaro Arbeloa të vazhdojë në krye të ekipit edhe për sezonin e ardhshëm.
Pavarësisht eliminimit nga Liga e Kampionëve ndaj Bayern Munich, skuadra beson se nën drejtimin e tij është ndërtuar një bazë e fortë dhe premtuese për të ardhmen.
Performanca në ndeshjen në Munich, ndonëse përfundoi me humbje, ka lënë përshtypje pozitive brenda dhomës së zhveshjes, ku ekipi u vlerësua për identitetin, strukturën dhe konkurrueshmërinë e treguar në fushë.
Disa lojtarë mendojnë se rezultati i përgjithshëm mund të kishte qenë ndryshe, veçanërisht pas kartonit të kuq të Eduardo Camavingas, i cili ndikoi në mënyrë të ndjeshme në rrjedhën e ndeshjes.
Brenda klubit, Arbeloa vlerësohet për stilin e tij të komunikimit dhe aftësinë për të ruajtur autoritetin, duke krijuar njëkohësisht një atmosferë pozitive në skuadër.
Marrëdhënia e tij me lojtarët konsiderohet si një nga pikat e tij më të forta, duke kontribuar në krijimin e unitetit gjatë një periudhe sfiduese.
Megjithatë, vendimi përfundimtar do t’i takojë drejtuesve të klubit. /Telegrafi/