Befasi te Barcelona, klubi po shqyrton shitjen e njërit prej yjeve të skuadrës
Barcelona po shqyrton një ristrukturim të madh në repartin ofensiv këtë verë, me Ferran Torres ndër lojtarët që mund të shiten për të financuar afrime të reja, sipas raportimeve.
Klubi katalanas është i gatshëm të dëgjojë oferta për Torres, kontrata e të cilit skadon në vitin 2027, duke qenë se kjo verë konsiderohet si momenti më i mirë për të siguruar një përfitim financiar nga shitja e tij.
Ndërkohë, Barcelona ka si prioritet mbajtjen e Robert Lewandowski, pavarësisht situatës së kontratës së tij, me presidentin Joan Laporta që dëshiron të zgjasë qëndrimin e sulmuesit polak.
Drejtori sportiv Deco po kërkon në mënyrë aktive një sulmues të ri qendror, me Julian Alvarez të identifikuar si një objektiv kryesor. Megjithatë, Atletico Madrid nuk është i gatshëm ta shesë lehtësisht, ndërsa edhe Arsenal po e monitoron situatën.
Barcelona po punon gjithashtu për të mbajtur Marcus Rashford, i cili aktualisht është i huazuar nga Manchester United. Klubi ka një opsion për ta blerë për rreth 30 milionë euro, por po shqyrton mundësi për të ulur çmimin ose për të zgjatur huazimin.
Lewandowski, 37 vjeç, ka interes nga klubet e MLS-së, përfshirë Chicago Fire, dhe pritet të vendosë për të ardhmen e tij në fund të sezonit.
Nga ana tjetër, Ferran Torres ka shënuar 16 gola në 40 paraqitje këtë sezon, por vetëm tre prej tyre në vitin 2026, me rënien e formës që ka ardhur në një moment vendimtar.
Plani ideal i Barcelonës është të transferojë një sulmues titullar të ri, të mbajë Lewandowskin si alternativë dhe të riformatojë repartin ofensiv duke u fokusuar te lojtarët më të rinj.