Bebe Rexha kujton bashkëpunimin me Dolly Parton, teksa i dedikon disa fjalë prekëse me rastin e vdekjes: Disa njerëz lënë një pjesë të tyre me ty përgjithmonë
Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka ndarë një dedikim emocionues për ikonën e muzikës country, Dolly Parton, e cila u nda nga jeta në moshën 80-vjeçare pas një beteje të shkurtër me kancerin. Lajmi për vdekjen e Parton u konfirmua më 25 gusht dhe ka shkaktuar një valë reagimesh nga artistë e figura të njohura në mbarë botën.
Rexha ka publikuar në llogarinë e saj zyrtare në Instagram një fragment nga kënga e tyre e përbashkët, “Seasons”, pjesë e albumit të saj të tretë, të titulluar Bebe, të publikuar në vitin 2023.
Krahas videos, këngëtarja e hitit “I'm a Mess” ka ndarë një mesazh të gjatë dhe tejet personal për Parton, duke kujtuar emocionin e bashkëpunimit me një prej figurave më të mëdha të muzikës.
Bebe Rexha dhe Dolly Parton (Foto: Kristen Jan Wong)
“E dashur Dolly,
Të këndoja me ty ishte një nga ato ëndrra që nuk besoja vërtet se do të bëhej realitet, derisa ndodhi.
Mbaj mend kur mora letrën tënde të firmosur dhe mendova se sa e jashtëzakonshme ishte që dikush kaq legjendar si ti ende mund ta bënte një person tjetër të ndihej i vlerësuar dhe i veçantë. E më pas pata mundësinë të punoja me ty.
Ajo që mbaj mend më shumë nuk ishte vetëm zëri apo talenti yt. Ishte energjia jote. Eleganca. Mirësia. Humori. Dhe ende e kujtoj veten në sheshxhirim duke të parë e duke menduar: si është e mundur që korseja jote të jetë më e ngushtë se e imja dhe takat e tua më të larta se të miat? 😂 Ti ishe e kuruar deri në detajin e fundit, plot shkëlqim dhe, në njëfarë mënyre, kishe më shumë energji se të gjithë të tjerët në dhomë.
Më pëlqente mënyra se si ishe pa komplekse vetvetja. Duke parë intervistat e tua ndër vite, mësova se nuk kishe kurrë nevojë ta zvogëloje veten apo të bëje të tjerët të ndiheshin rehat. Mund të ishe njëkohësisht elegante dhe brilante, qesharake dhe e fortë, femërore dhe e fuqishme.
U tregove brezave të grave se ka forcë në të diturit saktësisht se kush je.
Do të jem gjithmonë mirënjohëse që rrugët tona u kryqëzuan dhe që pata mundësinë të ndaja një këngë me ty. ‘Seasons’ do të ketë përgjithmonë një kuptim tjetër për mua, sepse zëri yt është pjesë e saj.
Disa njerëz i takon dhe i kujton.
Disa të tjerë lënë një pjesë të tyre me ty përgjithmonë.
Ti ishe një prej tyre.
Faleminderit për muzikën, mençurinë, të qeshurat, shkëlqimin dhe për faktin që na tregove të gjithëve se si duket të jetosh plotësisht dhe pa kërkuar falje për atë që je.
Dhe Danny, faleminderit që besove në atë bashkëpunim dhe më ndihmove të realizoja një nga ëndrrat e mia. Do të jem gjithmonë mirënjohëse për mirësinë që më tregove dhe për mundësinë që më dhe për të krijuar këtë kujtim me Dolly-n. E di sa shumë e doje dhe sa i rëndësishëm ishe për jetën dhe karrierën e saj. Po të dërgoj shumë dashuri.
Do ta mbaj me vete gjithë këtë përgjithmonë.
Me dashuri,
Bebe”
Bashkëpunimi mes dy artisteve kishte një domethënie të veçantë për Rexhën. “Seasons” ishte një nga këngët e albumit Bebe dhe përfaqësonte realizimin e një ëndrre të hershme të artistes shqiptare për të punuar me Parton. Rexha kishte treguar më herët se ishte rritur duke dëgjuar muzikën e Dolly-t dhe e admironte veçanërisht si këngëtare dhe autore këngësh.
Tashmë, pas ndarjes nga jeta të Parton, “Seasons” merr një tjetër dimension emocional për Bebe Rexhën, e cila do ta ketë gjithmonë këtë këngë si një kujtim të drejtpërdrejtë nga një prej bashkëpunimeve më të veçanta të karrierës së saj. /Telegrafi/
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