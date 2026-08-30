Bebe Rexha feston ditëlindjen e 37-të me fotografi provokuese nga New Yorku, shfaq me krenari linjat e trupit në pozat me bikini
Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka festuar ditëlindjen e saj të 37-të në një prej qyteteve më të rëndësishme për të - New York.
Me këtë rast, këngëtarja ka ndarë me ndjekësit në Instagram disa fotografi nga qyteti ku ka lindur dhe është rritur, duke treguar edhe disa momente nga mënyra se si ka zgjedhur ta shënojë këtë ditë të veçantë.
Në fotografitë e publikuara, Rexha shfaqet e veshur me bikini në tarracën e një apartamenti në qendër të New Yorkut, ndërsa pozon me pamjen karakteristike të metropolit amerikan në sfond.
Artistja ka zgjedhur të vërë në pah linjat e saj trupore, duke marrë vëmendjen e fansave me paraqitjen e saj.
“Gëzuar ditëlindjen për mua”, ka shkruar Rexha në mbishkrimin e fotografive, duke shoqëruar kështu imazhet nga festa e saj.
37-vjetori e gjen këngëtaren në një periudhë të rëndësishme edhe në aspektin profesional. Bebe Rexha ka vazhduar të jetë aktive në skenën ndërkombëtare, ndërsa së fundmi ka sjellë në vëmendje projektet e saj të reja muzikore.
Për të, zgjedhja e New Yorkut për të festuar ditëlindjen ka edhe një domethënie të veçantë, pasi pikërisht në këtë qytet ka lindur dhe është rritur, përpara se të ndërtonte një karrierë të suksesshme në skenën botërore. /Telegrafi/