Dolly Parton varroset në fshehtësi, gjen paqe të përjetshme pranë bashkëshortit të saj
Lainey Mae Parton, mbesa e muzikantes legjendare amerikane Dolly Parton, postoi një mesazh emocionues në Instagram duke konfirmuar se tezja e saj u varros të premten, më 28 gusht.
"Është shumë e vështirë për mua ta shkruaj këtë postim. Doja të prisja derisa ta përcollëm gjyshen time për në prehjen e saj të përjetshme dje, përpara se të përpiqesha ta përshkruaja të gjithë këtë me fjalë", tha ajo.
Lainey më pas theksoi se Dolly ishte një mbështetje e madhe për të.
"Ajo gjithmonë më bënte të ndihesha sikur isha e mjaftueshme. Ajo kurrë nuk i bëri ëndrrat e mia të dukeshin shumë të mëdha ose nuk më bëri të ndihesha sikur nuk mund të arrija asgjë. Ajo besonte tek unë përpara se unë të dija si të besoja në veten time. Shumica e njerëzve mund të kujtojnë të paktën një kujtim të keq që lidhet me dikë në familjen e tyre. Sinqerisht, nuk më vjen ndërmend asnjë me të", shkroi ajo.
Duke theksuar se tezja e saj nuk mund të kishte fëmijë të vetin dhe për këtë arsye i bënte të gjitha nipërit dhe mbesat e saj të ndiheshin si fëmijët e saj, Lainey shtoi me shumë trishtim:
"Ende ndihet e pabesueshme që ajo është zhdukur. Do të më mungojë zëri i saj, e qeshura e saj, përqafimet e saj dhe vetëm dijenia se ajo është këtu."
Dolly Parton vdiq të martën në moshën 80 vjeç pas një beteje të shkurtër me kancerin. Ajo u varros në Nasvhille pranë bashkëshortit të saj, Carl Dean. Çifti ishte i martuar për 58 vjet para se ai të ndërronte jetë marsin e kaluar në moshën 82 vjeç. /Telegrafi/