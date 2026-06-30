Bebe Rexha elektrizon Marokun me një koncert gjigant, ngjitet në skenë edhe me flamurin maroken
Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka mbajtur mbrëmjen e së dielës një koncert madhështor në Marok, ku performoi para mijëra adhuruesve në kuadër të festivalit të njohur OLM Souissi në Rabat.
Këngëtarja, e cila së fundmi publikoi albumin e saj më të ri “Dirty Blonde”, solli për publikun maroken disa nga këngët e këtij projekti, ndërsa nuk munguan as hitet që e kanë shoqëruar ndër vite dhe e kanë bërë një prej emrave më të suksesshëm të skenës ndërkombëtare.
Interpretuesja e hitit “I'm Good (Blue)” u prit me entuziazëm të madh nga audienca, e cila e shoqëroi performancën e saj me duartrokitje dhe ovacione gjatë gjithë mbrëmjes.
Një nga momentet më emocionuese të koncertit ishte kur Bebe u shfaq në skenë e mbështjellë me flamurin e Marokut, gjest që u mirëprit me brohoritje nga publiku i pranishëm.
Vetë artistja ndau më pas me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi dhe video nga atmosfera spektakolare në Rabat, duke treguar energjinë e jashtëzakonshme që mbizotëroi gjatë koncertit.
Ky është një tjetër sukses në turneun veror të Bebe Rexhës, e cila gjatë muajve në vijim pritet të ngjitet në skenat e disa festivaleve dhe koncerteve në vende të ndryshme të Evropës. /Telegrafi/