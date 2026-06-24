Bayraktar TB2 ukrainas shkatërrojnë tre dronë detarë rusë në Detin e Zi
Forcat ukrainase kanë njoftuar se një dron luftarak pa pilot Bayraktar TB2 ka shkatërruar tre dronë kamikazë detarë rusë gjatë një operacioni në Detin e Zi.
Sipas raportimeve, mjetet ruse u goditën me sukses përpara se të arrinin objektivat e tyre, duke i shkaktuar humbje të konsiderueshme forcave ruse në zonë.
Bayraktar TB2 është një dron luftarak i prodhuar nga kompania turke Baykar dhe konsiderohet një nga mjetet pa pilot më të suksesshme të dekadës së fundit. Ai është i aftë të kryejë misione zbulimi, mbikëqyrjeje dhe sulmi me precizion të lartë kundër objektivave tokësorë dhe detarë.
Droni ka një autonomi fluturimi prej më shumë se 24 orësh, mund të operojë në lartësi deri në 8 mijë metra dhe është i pajisur me kamera moderne elektro-optike, sensorë infra të kuq dhe sisteme të avancuara komunikimi. Për sulme përdor raketa të drejtuara me lazer, të cilat i mundësojnë goditje të sakta ndaj objektivave me vlerë të lartë.
Bayraktar TB2 fitoi famë ndërkombëtare gjatë viteve të fundit në konfliktet në Siri, Libi, Nagorno-Karabak dhe veçanërisht në Ukrainë, ku është përdorur gjerësisht kundër forcave ruse që nga fillimi i pushtimit në vitin 2022.
Shkatërrimi i tre dronëve detarë rusë tregon se Bayraktar TB2 vazhdon të mbetet një element i rëndësishëm i arsenalit ukrainas, jo vetëm në operacionet tokësore, por edhe në mbrojtjen e hapësirës detare në Detin e Zi. /Telegrafi/