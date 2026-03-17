Bayern Munich po nxiton të marrë ‘leje speciale’ nga UEFA që një lojtar të luajë ndaj Atalantës
Bayern Munich po punon për të siguruar një leje të veçantë që do t’i mundësonte një portieri 16-vjeçar të luajë në ndeshjen e kthimit të fazës së 1/8-tës së Ligës së Kampionëve, që zhvillohet të mërkurën në mbrëmje.
Bavarezët do të përballen me Atalantën në ‘Allianz Arena’, pasi fituan bindshëm ndeshjen e parë me rezultat 6-1 në Bergamo.
Megjithatë, skuadra e drejtuar nga Vincent Kompany po përballet me një krizë të thellë në repartin e portës. Manuel Neuer është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi muskulor, ndërsa Jonas Urbig ka pësuar një tronditje të dyshuar në kokë, që e la jashtë barazimit 1-1 ndaj Bayer Leverkusen.
Portieri 37-vjeçar Sven Ulreich u aktivizua si zëvendësues, por edhe ai u dëmtua, duke pësuar një çarje muskulore.
Ndërkohë, Leon Klanac, portieri titullar i ekipit të dytë të Bayern në divizionin e katërt, është gjithashtu i dëmtuar, ndërsa zëvendësi i tij 19-vjeçar Jannis Bartl nuk ka bërë ende asnjë paraqitje në nivelin senior.
Si pasojë, kandidati kryesor për të nisur ndeshjen është 16-vjeçari Leonard Prescott, i cili ishte në stol në ndeshjen ndaj Leverkusen. Nëse aktivizohet, ai do të bëhej portieri më i ri në histori që nis një ndeshje në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, ekziston një pengesë ligjore. Ligji gjerman për mbrojtjen e punës së të rinjve ndalon personat nën 18 vjeç të punojnë pas orës 20:00.
Një situatë e ngjashme u diskutua edhe gjatë Euro 2024, kur Lamine Yamal, në moshën 16-vjeçare, shkëlqente me Spanjën.
Sportistët mund të marrin një përjashtim të veçantë që u lejon të marrin pjesë në aktivitete deri në orën 23:00, por në rast se ndeshja shkon në kohë shtesë apo penallti, kjo mund të krijojë probleme.
Sipas gazetarit Jose I. Araoz, Bayern po përpiqet me shpejtësi të sigurojë këtë leje të veçantë, në mënyrë që lojtari të mund të aktivizohet pa pengesa gjatë gjithë ndeshjes.
Nëse kjo ndodh, lojtari do të duhet të ketë një ditë pushimi pas ndeshjes, pasi ligji kërkon minimumi 14 orë pushim./Telegrafi/