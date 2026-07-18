Bayern djersitet për ëndrrën e Olises për Real Madridin, gazeta Bild zbulon katër skenarë të mundshëm
Michael Olise dëshiron një transferim të jashtëzakonshëm te Real Madridi, pasi thuhet se ua ka zbuluar dëshirat e tij për transferim shokëve të ekipit francez në Kupën e Botës.
Ndërsa Bayern Munich e konsideron me vendosmëri anësorin të paprekshëm, gazeta BILD ka përshkruar katër rrugë të dallueshme për të ardhmen e sagës.
Rezultati i parë e sheh Bayernin të kundërshtojë interesin spanjoll duke i ofruar Olises një zgjatje kontrate që tejkalon 25 milionë euro në vit, duke e ngritur atë në të njëjtën kategori lojtarësh me të ardhurat më të larta si Harry Kane dhe Jamal Musiala.
Si alternativë e dytë, Olise mund të refuzojë një marrëveshje të re, por të pranojë qëndrimin e vendosur të Bayernit, duke qëndruar në Allianz Arena për të ruajtur formën e tij të klasit botëror në fushë.
According to @BILD, Michael Olise did indeed tell his teammates in the French national team about his desire to leave Bayern and join Real Madrid. But Bayern remain determined to keep the player and would ideally like to extend his contract by offering him more than €25m gross… pic.twitter.com/nLSUAIRG64
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 18, 2026
Një rrugë më e trazuar përfshin lojtarin që shtyn fort për një transferim në Madrid, duke shkaktuar një përplasje të madhe prapa skenave me bordin e klubit.
Së fundmi, Bayern mund të shembet nën presion dhe të bjerë dakord ta shesë Olisen te Real Madridi për një tarifë transferimi historike dhe astronomike. /Telegrafi/