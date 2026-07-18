ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Michael Olise dëshiron një transferim të jashtëzakonshëm te Real Madridi, pasi thuhet se ua ka zbuluar dëshirat e tij për transferim shokëve të ekipit francez në Kupën e Botës.

Ndërsa Bayern Munich e konsideron me vendosmëri anësorin të paprekshëm, gazeta BILD ka përshkruar katër rrugë të dallueshme për të ardhmen e sagës.

Rezultati i parë e sheh Bayernin të kundërshtojë interesin spanjoll duke i ofruar Olises një zgjatje kontrate që tejkalon 25 milionë euro në vit, duke e ngritur atë në të njëjtën kategori lojtarësh me të ardhurat më të larta si Harry Kane dhe Jamal Musiala.

Si alternativë e dytë, Olise mund të refuzojë një marrëveshje të re, por të pranojë qëndrimin e vendosur të Bayernit, duke qëndruar në Allianz Arena për të ruajtur formën e tij të klasit botëror në fushë.


Një rrugë më e trazuar përfshin lojtarin që shtyn fort për një transferim në Madrid, duke shkaktuar një përplasje të madhe prapa skenave me bordin e klubit.

Së fundmi, Bayern mund të shembet nën presion dhe të bjerë dakord ta shesë Olisen te Real Madridi për një tarifë transferimi historike dhe astronomike. /Telegrafi/

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