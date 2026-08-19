Barcelona siguron marrëveshjen befasuese për portierin kroat, transferimi do të realizohet në 2027
Sipas Diario Sport, Barcelona ka arritur marrëveshje me Fenerbahcen për transferimin e portierit kroat Dominik Livakovic.
Barcelona ka siguruar transferimin për 3 milionë euro plus bonuse. Plani i klubit katalanas është që portieri kroat të huazohet te Dinamo Zagrebi gjatë këtij sezoni, përpara se t’i bashkohet Barcelonës në vitin 2027.
Barcelona e ka planifikuar Livakovicin si zëvendësues të Joan Garcias duke nisur nga sezoni 2027/28. Në atë periudhë, kontrata e portierit aktual rezervë, Wojciech Szczesny, do të ketë përfunduar.
31-vjeçari ishte portieri titullar i Kroacisë në Kupën e Botës 2026, ku skuadra e tij u eliminua në fazën e 1/8 së finales pas humbjes ndaj Portugalisë.
Livakovic ka zhvilluar gjithsej 79 paraqitje me kombëtaren kroate.
Ai e kaloi pjesën e dytë të sezonit të kaluar në huazim te Dinamo Zagrebi, pasi aventura e tij te Girona në pjesën e parë të sezonit ishte për t’u harruar./Telegrafi/